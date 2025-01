Frauenleiche am Meer: Nach 20 Jahren meldet sich ihr Partner

Wassenaar (Niederlande) - Die Identität einer tot in den Niederlanden aufgefundenen Frau könnte nach mehr als 20 Jahren endlich aufgeklärt werden - weil sich ihr angeblich früherer Lebensgefährte gemeldet hat.

Auch eine spätere Obduktion des Leichnams konnte die Todesursache nicht klären. Bis heute ist unklar, ob die vermutlich in Osteuropa geborene Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Die Tote war am 4. Juli 2004 gefunden worden. Sie lag am Fuße einer Düne nahe der Stadt Wassenaar, trug ein Stirnband und eine Sonnenbrille, war vollständig bekleidet. Äußerliche Verletzungen, die auf die Todesursache hindeuteten, gab es keine.

Als die holländische Polizistin Marieke Fleskens den Fall am Mittwochabend bei " Aktenzeichen XY... Ungelöst " vorstellt, ahnt sie noch nicht, welcher Anruf im Laufe der ZDF-Sendung eingeht.

Diese Dinge trug die Frau bei ihrem Auffinden. © BKA

Weder eine Handtasche noch Ausweispapiere hatte die zum Todeszeitpunkt auf 30 bis 50 Jahre geschätzte Frau bei sich. Ein Schlüsselbund erregte aber die Aufmerksamkeit der Ermittler.

Er gehörte zu einer Firma im nordrhein-westfälischen Bottrop. Allerdings waren die handschriftlichen Aufzeichnungen über Mitarbeitende nicht mehr vorhanden.

Die Tote hatte folgende Merkmale:

1,68 Meter groß und 60 Kilogramm schwer



helle Haut, dunkelblondes Haar, blaue Augen

Narben auf der Stirn, unter dem Kinn, am rechten Oberschenkel, am rechten Unterschenkel und rechts unten am Bauch, möglicherweise von einer Blinddarm-OP

war bekleidet mit einer auffälligen Armbanduhr mit Katzenmotiv von der Tierfutter-Marke "Royal Canin", einer Sonnenbrille, einem Stirnband, burgunderroten Lackschuhen, einer weißen Fleece-Weste, einem schwarzen Shirt und einer bunten "Inscene"-Bluse - alles vorrangig in Deutschland gekauft

Trotz des vielversprechenden Hinweises des angeblichen früheren Partners hofft die Polizei auf weitere Angaben. Wer kennt die Frau, wer erkennt die Kleidung oder Accessoires und wer hat am 4. Juli 2004 an den Dünen in Wassenaar auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an das BKA Wiesbaden unter Tel. 0611/550.