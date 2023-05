Als Klima-Aktivisten Live-Show stürmen, zögert ein Kameramann nicht lange

London (England) - Beim Finale der Tanz-TV-Show "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance", ist es zu einem Zwischenfall mit Klima-Aktivisten gekommen.

Der Demonstrant, der sich mit einem Banner auf die Tanzfläche wagte, wurde plötzlich von einer Kamera, die an einem langen Kranausleger hing, getroffen, schleuderte durch die Luft und landete schließlich unsanft auf dem Boden.

Doch ihre Präsenz in der Live-Aufnahme sollte nur wenige Sekunden anhalten, denn einer der Kamera-Männer hielt von der Protest-Aktion der beiden Aktivisten nur wenig.

Es geschah in dem Moment, als Olympia-Skilangläuferin Charlotte Kalla (35) gerade mit ihrem Tanzpartner, dem Profi Tivuas Jarkssib, den Paso Doble, einen schnellen lateinamerikanischen Gesellschaftstanz, zum Besten gab:

Eine der beiden Protestler ist Tina Kronberg Berggren (30), die sich in der Szene bereits einen Namen gemacht hat. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Återställ Våtmarker, Screenshot/Twitter/@ChuckCallesto

Dort wurde er von herbeigeeilten Security-Leuten gepackt und weggeschleift. Auch seine Protest-Kollegin wurde von den Set-Mitarbeitern hinter die Bühne gebracht.

Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Frau um Tina Kronberg Berggren handelte. Eine 30-jährige Aktivistin, die sich bereits für "Extinction Rebellion", eine radikale Umweltschutzbewegung, einsetzte.

"Die Situation ist so dringend und wir können nicht im Publikum sitzen und zusehen, wie unser Leben durch den Klimawandel bedroht wird", erklärte die Schwedin in einem öffentlichen Statement ihre Aktion in der Show.

Sie würde das Tanzen ebenfalls "lieben" und wolle "nichts weiter als Spaß haben", so die 30-Jährige laut New York Post. "Aber meine Zukunft wird alles andere als voller Spaß sein." Sie sei auf die "Strictly Come Dancing"-Bühne gerannt, um die Zuschauer und Anwesenden auf die Klima-Situation aufmerksam zu machen.