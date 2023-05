Alles was zählt: Doppelte Hiobsbotschaft für Jenny - am Tag ihrer Hochzeit

Essen – Alles soll perfekt sein, doch dann folgt eine Hiobsbotschaft auf die nächste: Nur wenige Stunden vor Jennifer Steinkamps Traumhochzeit mit ihrem Verlobten Justus Albrecht in der neuen " Alles was zählt "-Woche droht plötzlich alles schief zu laufen. Auf einmal überlegt Jenny sogar, das Event komplett abzublasen!

Doch jegliche Hoffnung scheint vergebens, denn am nächsten Morgen - dem Tag ihrer Hochzeit - erhält auch Jenny einen Anruf von Simone. Der Flieger konnte noch immer nicht starten und an den umliegenden Flughäfen herrscht Chaos.

Wegen eines Feuers am Flughafen von Seoul können keine Flüge mehr starten, offenbart das Steinkamp-Oberhaupt. "Und jetzt können Vanessa, Christoph und Mutter nicht herkommen?", erkennt Maximilian und ist bestürzt. "Jenny wird am Boden zerstört sein, wenn die drei nicht dabei sind."

Drama pur vor der Hochzeit von Jenny und Justus. © RTL/Julia Feldhagen

Der Coup von Jennys böser Doppelgängerin Nina Breuer (in Doppelrolle gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) und deren Bruder Maik (Sascha Weingarten, 31) scheint aufzugehen. Das Duo hat einen Raubüberfall begangen und fette Beute gemacht.

"Wir haben seinen ganzen Laden ausgeraubt (...) Ich hab' dem so viele K.O-Tropfen gegeben, kann man da dran sterben?", kommen Nina im Nachhinein Zweifel, doch Maik beruhigt sie: "Der Typ hat geglaubt, dass du Jennifer Steinkamp bist. Die Bullen werden die einkassieren."

"Dann sitzt die jetzt in U-Haft und wir hauen in Ruhe ab", grinst Nina bösartig und sieht sich schon im Flieger in Richtung Karibik sitzen.

Ob die Geschwister mit ihrem niederträchtigen Plan wirklich durchkommen, seht Ihr in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ). Die RTL-Soap läuft immer montags bis freitags um 19.05 Uhr im Free-TV und vorab im Stream bei RTL+. Wegen Christi Himmelfahrt gibt es in dieser Woche am Donnerstag (18. Mai) jedoch keine neue Folge.