Alles was zählt: Isabelle in blanker Panik - Nathalie weiß vom Eizellen-Schwindel!

Essen - Isabelles und Maximilians großes Geheimnis ist aufgeflogen! Als sich Nathalie und Yannick in der kommenden " Alles was zählt "-Woche den Schwindel um Isabelles Eizelle zusammenreimen, ist der Schock groß - plötzlich fliegen sogar die Fäuste.

"In mir", fällt es Nathalie wie Schuppen von den Augen. "Das macht doch alles Sinn - das plötzliche Verschwinden von Isabelles Eizelle, das wundersame Auftauchen von meiner." Die Erkenntnis trifft sie wie ein Schlag: "Ich bin schwanger mit dem Kind von Isabelle und Maximilian!"

Maximilian (Francisco Medina, 46) will unbedingt verhindern, dass sich Nathalie und Yannick begegnen und gemeinsam eins und eins zusammenzählen, doch da ist es bereits zu spät. Anhand der ärztlichen Unterlagen sieht sich Yannick bestätigt, doch die Fragen bleiben: "Warum lügt Isabelle mich an und wo ist diese Eizelle?"

Alles was zählt

"Ich habe gerade meine Cousine und meinen Freund angelogen. (...)", gerät Isabelle, die weiterhin versucht, den Schwindel aufrechtzuerhalten, in Panik. "Ich komme aus dem Lügen nicht mehr heraus!"

Nathalie will endlich die Wahrheit von ihrem Mann wissen. © RTL/Julia Feldhagen

Um den Schock zu verarbeiten, bleiben Nathalie und Yannick über Nacht in Dr. Chos Büro, während Maximilian und Isabelle kurz vor einem mentalen Zusammenbruch stehen.

Das Lügen-Duo schiebt sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe und macht sich Vorwürfe, dass die Intrige aufgeflogen ist. In diesem Moment kommt Yannick durch die Tür des Cafés marschiert. Als er Maximilian erblickt, holt er sofort aus und schlägt ihm mit der Faust einmal mitten ins Gesicht.

Entsetzt will Isabelle die Wogen glätten, kann aber nicht zu ihrem Freund durchdringen.

Wieder zu Hause und von der Attacke sichtlich lädiert, trifft Maximilian auf Nathalie. Es kommt zur Konfrontation. "Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich will aus deinem Mund hören, was du getan hast!", fordert die Schwangere von ihrem Ehemann.

Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL, oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.