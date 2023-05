Alles was zählt: Kim macht Isabelle ein unfassbares Angebot

Essen - Kim Steinkamp will bei " Alles was zählt " mit neuer Haarfarbe weiterhin gegen Designer Stig Lindbloom vorgehen, sieht sich dabei aber einigen Hürden gegenüber.

Kim und Ben sind ein starkes Team. © RTL/Julia Feldhagen

Ihr ehemaliger Mentor, der international anerkannte Designer Stig Lindbloom (gespielt von Joel Cederberg, 34), will es wissen. Nachdem Kim (Jasmin Minz, 30) sein "Schweigegeld" für die geklauten Entwürfe abgelehnt hatte, braucht sie nun Rechtsbeistand und lässt sich von Kilian (Marc Dumitru, 36) helfen.

Sie und Ehemann Ben (Jörg Rohde, 39) holen sich aber auch Rat von Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62) und Justus (Matthias Brüggenolte, 44). "Lindbloom wird als Erstes behaupten, dass es seine Entwürfe sind", ist sich Justus sicher. "Also bist du dann in der Bringschuld, zu beweisen, dass du sie in der Freizeit und nicht in seinem Atelier angefertigt hast."

Regelungen im Arbeitsvertrag seien ebenso entscheidend, wie das Gericht die Angelegenheit dann auslegt. "Für mich klingt das nach einem langen und anstrengenden Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang", muss Justus zugeben.

Lindbloom sei an einem außergerichtlichen Kompromiss interessiert, sonst hätte er Kim nicht schon Geld geboten, weiß Kims Anwalt Kilian, der von einem hässlichen, langwierigen und teuren Prozess ausgeht.