Alles was zählt: Wo steckt das "kriminelle Miststück"?

Essen - Der Freilassung von Jennifer Steinkamp steht bei " Alles was zählt " eigentlich nichts mehr im Wege. Die Doppelgängerin Nina Breuer scheint gefunden, nur ihr aktueller Aufenthaltsort muss noch herausgefunden werden. Und ihrem bereits geschnappten Bruder Maik kann nichts nachgewiesen werden. Noch!

Beim Blick auf Fotos von Maik Breuer erkennt auch sie den Gangster wieder. Er gab sich als Chauffeur zu ihrem Junggesellinnenabschied aus, hielt sie aber in der Limousine gefangen, um gleichzeitig mit seiner Schwester den Juwelier auszurauben.

Alles was zählt

Als Isabelle (Ania Niedieck, 40) die Aufzeichnungen der Hotel-Überwachungskamera sieht, erkennt sie in Maik (Sascha Weingarten, 33) den früheren Paketlieferanten, der ihr Sendungen ins Prunkwerk brachte.

Justus (l.) und Maik treffen in Bens (M.) "Lieblingspunkt" aufeinander. © RTL/Julia Carola Pohle

Dann überschlagen sich die Dinge. Maik wird am Flughafen von Lissabon gefasst, ins Essener Polizeirevier gebracht und dort vernommen. Die Beamtin ist zunächst davon überzeugt, dass Jenny der Überfall tatsächlich in die Schuhe geschoben werden sollte.

Nach der Vernehmung wird Breuer entlassen, bestellt sich bei Ben (Jörg Rohde, 38) im neuen "Lieblingspunkt" ein Sandwich. Und trifft auf Justus! "Was machst du denn hier? Du solltest eigentlich im Knast sitzen - genau wie deine Schwester!"

Die Polizei habe ihm geglaubt, dass er Jenny nicht kenne. "Aber ich glaube dir nicht", sagt Justus und packt ihn aggressiv an der Jacke. Vorerst lässt er ihn gehen, schnappt ihn sich aber später, verschleppt ihn in die Steinkamp-Villa, fesselt und knebelt ihn.

Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) ist fassungslos, was Justus getan hat. "Das ist Freiheitsberaubung!" Sein Schwiegersohn gibt zu bedenken: "Wenn die Polizei derart unfähig ist, werde ich das selbst in die Hand nehmen."

Justus lässt Maik mit dessen Handy allein, der sofort Nina anruft und überrascht ist, dass sie sich in Warschau aufhält. Justus und Isabelle hören per Wanze alles mit. Kann die Doppelgängerin jetzt in Polen gefunden werden?