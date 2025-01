Alles was zählt: Simones Finanz-Plan stößt auf heftige Gegenwehr

Essen - Muss das Steinkamp-Zentrum Insolvenz anmelden? Wird Hanna Kern für den Eishallen-Brand zur Rechenschaft gezogen? Und wieso ist Isabelle Reichenbach sauer auf einen Influencer? Diese Fragen werden bald bei " Alles was zählt " geklärt.

Leyla (Suri Abbassi, 30) setzt derweil die enttäuschten Charlie (Shaolyn Fernandez, 27) und Valea (Antonia Kolano, 19) in Kenntnis, dass die aktuellen Ressourcen nur für eine Läuferin reichen - und das ist Leyla, der die größten Siegchancen bei der Deutschen Meisterschaft (DM) zugetraut werden.

Gleichzeitig will Simone die drohende Insolvenz abwenden. Sie rät, die Tacla-Sparte zu verkaufen, um Zentrum und Eislauf-Kader zu retten.

Richard (gespielt Silvan-Pierre Leirich, 63) ist verwundert, dass Simone (Tatjana Clasing, 60) ihm Neuigkeiten zum Brand der Eishalle vorenthält. Er weiß noch nicht, dass die gemeinsame Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) die Brandstifterin ist und Simone die Schuld Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) in die Schuhe schieben will.

Kilian steht in seinem neuen Apartment. © RTL/Julia Feldhagen

Kilian (Marc Dumitru, 38) verhindert, dass Isabelle (Ania Niedieck, 41) vorzeitig ins umgebaute Prunkwerk geht. Daran hält sich seine ungeduldige Cousine aber natürlich nicht. Vielmehr geht sie auf eigene Faust in ihre heiligen Hallen und erblickt einige neue Highlights wie eine Bar.

Kurz darauf wird die Boutique eröffnet. Mit Influencer Timo Michels als Ehrengast, der alle Blicke auf sich zieht. Er wird gespielt von Dominik Artefex (32). "Ist das eigentlich dein richtiger Name?", will Schauspielerin Ania Niedieck im RTL-Interview wissen. Er bestätigt: "Ja, der steht im Personalausweis."

Unterdessen setzt Kommissar Malte Uhlig (Stefan Pfau, 53) Kilian in Kenntnis, dass gegen die in Portugal weilende Hanna ein internationaler Haftbefehl beantragt wird, wenn sie nicht in den nächsten drei Tagen auf dem Polizeirevier auftaucht.

Auf Drängen von Isabelle überlegt Kilian, ob es das Beste für alle wäre, wenn sich Hanna selbst belasten würde. Ihr würde wohl nur eine Bewährungsstrafe drohen, vermutet der Anwalt. Schiebt er seine unschuldige Partnerin wirklich vors Loch?