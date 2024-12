Alles was zählt: Ein letztes Mal Sex, dann ist es aus!

Essen - Nach vielen Wochen der Zweigleisigkeit beendet Justus Albrecht in der neuen Woche bei "Alles was zählt" seine Affäre mit Charlie Beer. Er will um seine Frau Jenny Steinkamp kämpfen, wird aber enttäuscht. Derweil erfährt Leyla Öztürk, wie es zu ihrem Herzstillstand kam.

ACHTUNG, SPOILER!