Sex-Hammer bei "Alles was zählt": Witwe Jenny lässt alle Hüllen fallen

Essen - Wenige Wochen, nachdem sie bei "Alles was zählt" durch ihre Brandstiftung Ehemann Justus Albrecht umgebracht hat, scheint Jennifer Steinkamp all den Schmerz hinter sich gelassen zu haben. Und bandelt mit Ingo Zadek an, dessen Frau Annette 2012 aufgrund ihrer Fahrerflucht ums Leben gekommen ist. Eine wilde Story.

ACHTUNG, SPOILER!