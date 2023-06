"And Just Like That ..." ist zurück: Kommt Carrie wieder mit Aiden zusammen?

Carrie, Miranda und Charlotte sind mit einer zweiten Staffel "And Just Like That" zurück und haben ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Von Friederike Hauer

München - "Sex and the City"-Fans aufgepasst! Die Fortsetzungsserie "And Just Like That ..." geht mit Carrie, Miranda und Charlotte in die zweite Runde. Auf diese Überraschungen dürfen sich Zuschauer freuen...

Retail Therapy? Carrie (Sarah Jessica Parker, 58) sitzt umgeben von ihren Einkäufen in ihrem Apartment. © Home Box Office, Inc. /Sky Deutschland In elf Episoden können Zuschauer wieder am Leben von Carrie und Co. teilhaben. Zur Premiere am 22. Juni zeigt Sky, parallel zum US-Start um kurz nach 9 Uhr morgens, gleich zwei Folgen. Anschließend wird es wöchentlich immer donnerstags eine neue Einzelepisode geben. Zuschauer erwartet jede Menge Spaß mit den New Yorker Freundinnen: Carrie (Sarah Jessica Parker, 58), Miranda (Cynthia Nixon, 57), Charlotte (Kristin Davis, 58) sind nun in ihren 50ern und nun seit über 20 Jahren befreundet! Da hat sich einiges getan: So ist Charlottes Tochter nun ein Teenager und spricht genauso offen über Sex wie ihre Mutter vor 25 Jahren (Erstausstrahlung von "Sex and the City" 1998). Miranda hat sich inzwischen von Steve (David Eigenberg, 59) getrennt und ist nun mit Che (Sara Ramirez, 47) zusammen. Wagt sie einen nächsten Schritt in der turbulenten Beziehung? TV & Shows "Fundbüro der Liebe": Willis Outing sorgte für Enttäuschung bei seinen Kumpels Indes versucht Carrie, den Tod ihres Ehemanns "Mr. Big" (Chris Noth, 68) zu überwinden. In ihrem Podcast spricht sie über ihre Erfahrungen als Erneut-Single im New Yorker Dating-Pool. Als sie dann auf ihren Ex-Verlobten Aidan (John Corbett, 62) trifft, wird es spannend: Finden die beiden nach all den Jahren wieder zusammen oder sollte manches besser in der Vergangenheit bleiben?

Nach Tod von "Mr. Big": Ist Aiden der neue Mann an Carries Seite?

Haben Carrie (Sarah Jessica Parker, 58) und Aidan (John Corbett, 62) die Chance auf eine glückliche Beziehung? © Home Box Office, Inc. /Sky Deutschland

Offizieller Trailer zur 2. Staffel "And Just Like That ..."

Wiedersehen mit Samantha Jones: Kim Cattrall dreht Szenen für "And Just Like That"

Schauspielerin Kim Cattrall (66) wird in einem Gastauftritt wieder als "Samantha" zu sehen sein. © Charles Sykes/Invision/AP/dpa In einer Folge dürfen sich die Fans auf eine ganz besondere Reunion freuen: Kim Cattrall (66) wird wieder als "Samantha Jones" zu sehen sein. Nach der Erfolgsserie "Sex and the City" und zwei Filmen ("Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2") war es zum endgültigen Bruch zwischen Cattrall und Sarah Jessica Parker gekommen. Cattrall war für einen dritten Film nicht mehr verfügbar und auch bei der ersten Staffel des Reboots nicht dabei. Da wurde ihr Verschwinden mit einem Umzug nach London erklärt. Die Freundinnen in der Staffel hielten nur noch über SMS Kontakt. TV & Shows Als Jasmin K. in die Disko ging und nie zurückkehrte: Diese Mordfall-Details blieben ungeklärt Wie genau Cattralls Gastauftritt aussieht, ist noch geheim. Laut Sky wurden die Szenen im März in New York gefilmt. Von Dauer dürfte Cattralls Teilnahme an der Serie nicht sein: Ihre privaten Differenzen mit Parker scheinen unüberwindbar.

Wo kann ich "And Just Like That ..." anschauen?

In der zweiten Staffel gibt es ein Wiedersehen mit alten SATC-Bekannten und neuen Gesichtern. © © [2023] WarnerMedia Direct LLC./Sky Deutschland