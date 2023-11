02.11.2023 07:02 1.816 Sophia Thomalla nimmt Trash-Kandidaten hoch: "Warum habt Ihr Euren Vertrag nicht gelesen?"

Are You The One - Realitystars in Love, Wiedersehen (RTL+): Die 3. Staffel ist Geschichte, nun wird das Geschehene nach der Show aufgearbeitet.

Von Nico Zeißler

Koh Samui (Thailand) - Die 3. Staffel "Are You The One - Realitystars in Love" ist Geschichte, nun wird das Geschehene - vor allem das nach der Show - aufgearbeitet. Moderatorin Sophia Thomalla (34) ist on fire. Und Sandra Sicora (30) wird zur Zielscheibe. Kim Virginia (27, Foto) will von Sandra (30) aufgezählt bekommen, mit wie vielen Personen aus der Show sie noch befreundet ist. © Screenshot/RTL 180.000 Euro räumten die Kandidaten im Finale ab, indem sie alle Perfect Matches fanden. Noch vor der Ausstrahlung der Monate zuvor aufgezeichneten Folgen konnte es der ein oder andere aber anscheinend nicht lassen, via Social Media Sendungsinhalte zu verraten. "Warum habt Ihr alle Euren Vertrag nicht gelesen und gespoilert wie verrückt?", will Thomalla daher wissen. Mehrere hatten sogar eine Vertragsstrafe bekommen und mussten etwas von der Gage abdrücken. Den ersten Beef der Reunion liefert sich Kim Virginia (27) mit Sandra (30). Die 30-Jährige hatte - für Sendezeit oder auch nicht - Entscheidungen getroffen, die der Gruppe nicht zugutekamen. "So blöd kann kein Mensch sein", findet Sabrina (26). Are You The One "AYTO"-Juliette übers Lippenaufspritzen: "Tut jedes Mal weh, muss mich zwingen!" Nachdem Shakira (25) von Vertrauensproblemen gegenüber Marvin (28) und "ein paar Tagen" mit Max (26) berichtet hat, kommt wieder Sandra ins Spiel. Die hatte sich ebenfalls nach der Show mit dem "Make Love, Fake Love"-Kandidaten getroffen. Die 30-Jährige erklärt ihr Handeln, doch das will niemand hören. © Screenshot/RTL Perfect Match - allerdings nur in der Show: Marvin (28) und Shakira (25). © Screenshot/RTL Are You The One: "Einfach dreist gefragt: 'Hey, wollen wir miteinander schlafen?'" Mittlerweile vergeben: Paco (27). © Screenshot/RTL Und bereits in der Nacht nach dem Finale kam es auch zu einem Vorfall im Teilnehmer-Hotel. Max und Shakira seien auf einem Zimmer gewesen. Der 26-Jährige: "Während Shakira auf dem Bett saß, kamst du rein und hast einfach dreist gefragt: 'Hey, wollen wir miteinander schlafen?'", wirft er Sandra vor, die es laut Kim Virginia "bei allen" versucht habe. Sophia Thomalla ist schockiert: "Ihr habt ja alle einen an der Meise, das ist ja unfassbar!" Vorwürfe hagelt es beim Wiedersehen auch von Sabrina gegen Emanuell (30). Der habe bei seiner Berufsbezeichnung gelogen, behauptet die Österreicherin. "Ich habe meine Prinzipien. Mir ist wichtig, dass der Mann ungefähr so viel verdient wie ich. Wenn man mir sagt, was man beruflich macht, und das dann nicht so ist, versteh ich das nicht." Are You The One Are You The One: Handjob unter der Dusche, dann zur Nächsten ins Bett Er sei zwar nach wie vor - wie verkündet - Eventmanager. Allerdings in Sabrinas Augen wenig erfolgreich. Vielmehr arbeite er vor allem als Koch. Er habe aber nur einem Freund in dessen Restaurantküche ausgeholfen, entgegnet der Münchner. Einige Liebes-Nachrichten gibt's auch noch. So konnte Paco (27), der mit seiner AYTO-Performance nicht zufrieden war, da er so einfach zu haben gewesen sei, eine Partnerin finden. Und mit Darya und Fabio (beide 30) sowie Jenny (25) und Marvin haben sich sogar zwei Show-Pärchen herauskristallisiert. Hat es auch danach krachen lassen: Max (26). © Screenshot/RTL Die ganze AYTO-Staffel mit den Realitystars - inklusive des Wiedersehens - seht Ihr jederzeit auf Abruf bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL