Seit 2016 krankgeschriebener Marco hasst das Jobcenter: "Ich schieb den Typen mitsamt Tisch an die Wand"

Marco hat eine Antipathie gegenüber Ämtern. © RTLZWEI

Melanie bezieht Unterhalt und Kindergeld, das mit 58 Euro auf den Mindestsatz aufgestockt wird, wie in der neuen Folge der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland - Dürfen die das?" berichtet wird. Wenn ein Brief vom Jobcenter ins Haus trudelt, stellen sich der Arbeitslosen schon die Nackenhaare auf.

"Ich verstehe kein Wort von dem, was da geschrieben wurde, da blick ich überhaupt nicht durch", gibt die 32-Jährige zu.

Für Rechtsanwalt André Galla ist das nichts Neues: "Nicht ungewöhnlich, dass die Leute wirklich gar nichts verstehen von dem, was da steht. Die Berechnungen sind kompliziert, da kann man sich noch so sehr Mühe geben, wie man will. Einfach darstellen lässt sich das nicht. Ist völlig normal, höre ich immer wieder."

Daher rät die ehemalige Jobcenter-Angestellte Inge Hannemann, für kostenlose Beratungen Erwerbslosen-Initiativen oder Sozialverbände aufzusuchen. Und sie weiß, dass selbst Behördenmitarbeiter in der Bürokratie teilweise nicht durchblicken.