400 Euro Futterkosten, aber nur 562 Euro Bürgergeld: Jan will deshalb "eine Woche nicht rauchen"

Legen sich Mutter und Sohn einen Hund zu? © RTLZWEI

Das Jobcenter hat mehrfache Anträge zur Kostenübernahme abgelehnt, weil es erst einen Arbeitsvertrag sehen will. "Ich will ja vorher den Führerschein haben und dann den Arbeitsvertrag", meckert Sandra.

Und Jan behauptet: "Würde das Jobcenter den Führerschein bezahlen, könnte ich auch Vollzeit arbeiten gehen."

Seinen Minijob als Personen-Kontrolleur hat er verloren, weil er nicht abends zu Fußballspielen arbeiten wollte. Jan will jetzt "erst mal einen Monat Pause machen und dann irgendwo anfangen".

Ohne Geld in der Tasche will sich der 24-Jährige auch noch einen Hund zulegen - einen türkischen Kangal-Hirtenhund. Der würde 400 Euro Futterkosten pro Monat verschlingen. Bei 562 Euro Bürgergeld nicht zu finanzieren. Oh doch, findet Jan: "Da rauchst du mal 14 Tage oder eine Woche nicht oder was weiß ich."