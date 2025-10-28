Arbeitsloser Stefan hat Kakerlaken in verdreckter Wohnung, aber: "Nachbarn nicht so sauber"
Köln - Das ewige Hin und Her mit Carola (40) ist für Stefan (53) noch nicht abgeschlossen. Er will die Langzeitarbeitslose wieder als Partnerin haben. Vorher muss er sich aber erst um einen Schädlingsbefall in seiner Wohnung kümmern.
26 Jahre trennen Carola von ihrem On-off-Partner Lothar (66). Natürlich mache sich die Arbeitsverweigerin Gedanken um die Zukunft, sagt sie. "Ich hab dann die Lauferei, die ganzen Sterbeurkunden einreichen bei die Ämter, der ganzen Familie von ihm Bescheid geben." Traurig, dass das das Einzige ist, woran die Kölnerin denkt.
Scheinbar positive Nachrichten gibt es derweil von ihr von der Arbeitsfront. Denn seit eineinhalb Monaten jobbt Carola bei der Parkreinigung, ist aktuell aber bereits krankgeschrieben.
Seit Arbeitsbeginn habe sie erst sechs Tage gearbeitet. "Mein Finger macht wieder Probleme, und ich muss öfter Pause machen", sagt sie, während sie mit Schläger auf der Minigolf-Anlage steht.
Mit ihren gewohnten Ausreden versucht sie nahezubringen, warum sie mit dem Sehnenriss im kleinen Finger eine Couch aus der Wohnung tragen und Minigolf spielen, jedoch nicht arbeiten kann.
Armes Deutschland: Küchenschaben in der Wohnung, "weil einige Nachbarn nicht so sauber sind"
Daheim auf dem Kölnberg wartet derweil Ex Stefan auf den Kammerjäger. Seit Jahrzehnten sei bekannt, dass sich in den Hochhäusern Kakerlaken bei sommerlichen Temperaturen verbreiten. "Hin und wieder hat man welche in der Wohnung, weil einige Nachbarn nicht so sauber sind", behauptet der Bürgergeld-Empfänger.
Dass eine Grundreinigung seiner vier Wände aber anhand der TV-Bilder auch allerhöchste Eisenbahn wäre, sieht er nicht als Problem des Schädlingsbefalls.
Zum Drehzeitpunkt würden sich die Küchenschaben in Küche und Bad befinden. "Die kommen durch Rohrleitungen, Abflüsse." Zeigen möchte er sie nicht, zu sehr schäme sich der 53-Jährige, der sich wieder einmal Hoffnungen auf eine Beziehung mit Carola macht.
