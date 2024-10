Langzeit-Arbeitslose Carola: "Größte Schmarotzerin, die in ganz Deutschland rumläuft"

Köln - Wenn man der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland" ein Gesicht geben müsste, wäre es ihres: Carola (40), die seit sieben Jahren beim Kampf gegen die Arbeit begleitet wird. Jetzt hat sie sogar eine eigene Sendung bekommen, in der sie mit ihrem aktuellen Partner und ihrem Ex am Tisch sitzt - und sich zwischen beiden entscheiden soll.