Carola will nicht arbeiten gehen: "Die findet immer einen Trottel, der die aufnimmt"

Köln - Bei "Armes Deutschland" gibt es ein Schulden-Drama zwischen Carola (39) und ihrem Ex Willi (44). Carolas neuer Freund Lothar (63) leidet unter der Situation.

Vor allem Lothar ist durch das ewige Hin und Her genervt. Er befürchtet, dass Willi und Carola wieder zusammen kommen könnten: "Mir bringt das nicht viel, kann ich auch alleine bleiben." Doch Carola bekommt ihren Ex nicht aus dem Kopf und macht ihn für die Streitigkeiten mit Lothar und die bröckelnde Beziehung verantwortlich:

Mittlerweile ist die 39-Jährige bei Rentner Lothar eingezogen, doch kann Ex Willi immer noch nicht in Ruhe lassen: "Ich krieg’ noch 65 Euro von dem", wettert die Langzeitarbeitslose, die ihren Alltag mit Rauchen und Radio hören verbringt.

Gemeinsam lebten Willi und Carola in einem Zelt, nachdem sie wegen Mietschulden aus der gemeinsamen Wohnung geflogen waren. Die On-off-Beziehung scheiterte vor allem an der unterschiedlichen Lebenseinstellung der beiden. Während Willi trotz Leben im Zelt einer Arbeit nachging, weigerte sich Carola zu arbeiten .

Willi (44) hat die Schnauze voll vom Leben im Zelt, doch findet keine Wohnung. © RTLZWEI

Willi verdient derweil als Staplerfahrer ein festes Gehalt, lebt jedoch weiterhin im Zelt. Die fehlende Meldeadresse erschwert die Wohnungssuche, in eine Notunterkunft will er nicht. Beratungsversuche bei Sozialstellen schlugen alle fehl.

Zwar hat sich Willi ein neues, größeres Zelt gegönnt, doch bei Minusgraden wärmen ihn nur Teelichter in der Nacht.

Wut hat er vor allem auf Ex Carola, die er jahrelang mitfinanziert hat und die nun in Lothars Wohnung lebt: "Die findet immer einen Trottel, der die aufnimmt und unterstützt (...) irgendwas mach’ ich verkehrt", erklärt er traurig. Immerhin habe er ihr "alles in den Arsch geschoben" und sei wütend, dass Carola auf die paar Euro Kleidergeld von ihm bestehe.

Um der Kälte eine Nacht zu entfliehen, will der 44-Jährige zwei Nächte ins Hotel. Doch das ist ohne Meldeadresse im Ausweis nicht überall möglich. Peinlich berührt, versucht er den Mitarbeiter zu überreden:

"Ich hab leider auf dem Ausweis keine Adresse drauf, weil ich auf der Straße lebe (...) gehe aber trotzdem arbeiten", rechtfertigt er sich mit rotem Kopf. Mit Erfolg. So wirklich genießen kann er den Aufenthalt nicht, denn er hat Angst um sein verlassenes Zelt.