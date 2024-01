Ausstrahlungs-Datum für "Die Passion" steht: RTL überrascht Fans mit Novum!

Köln - Nun ist es offiziell: RTL verkündete am Mittwoch das Startdatum für die zweite Ausgabe der " Passion ", die schon bald über die heimischen Bildschirme flimmern soll. Für Fans des Musik-Live-Events hat der Sender zudem noch eine kleine Überraschung im Gepäck!

Am 27. März 2024 läuft bei RTL die zweite Ausgabe von "Die Passion" - diesmal live aus Kassel. © RTL

Bereits im November vergangenen Jahres hatte der Kölner Sender Nägel mit Köpfen gemacht und offiziell bekannt gegeben, dass die "größte Geschichte aller Zeiten", die von Zuschauern bei der Erstausstrahlung auch als "Fremdscham-Festival" bezeichnet wurde, zurück auf die TV-Bildschirme kommt.

Nun verriet RTL endlich, wann es so weit ist: Schon am 27. März (kurz vor Ostersonntag) findet das aufwendige Live-Event statt. Spielort ist diesmal jedoch nicht Essen, sondern der Friedrichsplatz in Kassel.

In der documenta-Stadt sollen dann wieder etliche Promis aus Funk und Fernsehen mitwirken und die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszenieren - untermalt mit Popsongs, die "in die heutige Zeit transportiert werden", wie der Sender erklärte.

In die Rolle des Erzählers schlüpft diesmal nicht Thomas Gottschalk (73), sondern Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke (63) und führt live vor Ort durch die Ostergeschichte.

Für die zweite Ausgabe der "Passion" haben sich die Show-Macher allerdings noch eine Besonderheit überlegt, die vor allem alle Fans freuen dürfte!