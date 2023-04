"Ist doch aufregend!": Bachelor-Gewinnerin Anna Russow macht überraschende Geständnisse

Ex-Bachelor-Kandidatin und Gewinnerin Anna Russow (34) machte in ihrer Instagram-Story überraschende Geständnisse zu pikanten Themen.

Von Mila Martinez

Hamburg/Frankfurt/Gran Canaria - Ex-Bachelor-Gewinnerin Anna Russow (34) rief ihre Follower am Dienstag in ihrer Story auf Instagram zu einer Fragerunde "Was denkst du über ..." auf. Dabei beantwortete sie pikante Fragen, unter anderem zu Themen wie Homosexualität, Gender-Sprache und Sex in der Öffentlichkeit.

Anna Russow (34) scheint Sex in der Öffentlichkeit wohl nicht abgeneigt zu sein. © Screenshot Instagram/Anna Russow "FINGER WEG": Diese eindeutige Antwort gab Ex-Bachelor-Kandidatin und Influencerin Anna Russow ihren Followern auf die Frage "Pille?", die eine Instagram-Nutzerin stellte. Sie selbst habe 15 Jahre lang die Anti-Baby-Pille genommen und rate deshalb davon ab. "Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einer Art Winterschlaf gewesen." So denke sie rückblickend über die Zeit, in der sie das Medikament genommen hatte. Ein Follower interessierte sich bei der Fragerunde hingegen für das Sexleben der 34-Jährigen und wollte wissen, wie sie zu Sex in der Öffentlichkeit stehe. "Ist doch aufregend", gab sie zu und den Story-Zuschauern noch einen Rat: "Aber passt auf, dass kein Anderer einen bleibenden Schaden davonträgt, wenn er euch sieht", witzelte sie. Der Bachelor "Der Bachelor" vor dem Aus? TV-Quoten stürzen ins Bodenlose ab, Publikum genervt Wie ernst gemeint dieser Rat war und ob sie und ihr Partner, ehemaliger Bachelor Dominik Stuckmann (31), wirklich schon mal Sex in der Öffentlichkeit hatten, verriet die Influencerin dann doch nicht.

"Hab die Eier, es auch zu gestehen!"

Anna Russow hat 2022 das Herz des Bachelors und ihres aktuellen Partners Dominic Stuckmann (31) erobert. © Screenshot Instagram/Anna Russow Als die Ex-Bachelor-Kandidatin gefragt wurde, was sie von einer offenen Beziehung halte, machte sie einen Grundsatz von sich klar: "Leben und leben lassen" sei ihr Motto und sie macht darauf aufmerksam, dass Monogamie ja nur eine "klassisch" gesellschaftliche Norm sei, nach der keiner leben müsse, wenn er oder sie sich nicht danach fühle. Auch das Thema "Liebe auf den ersten Blick" interessierte ihre Follower. Anna schien grundsätzlich eher der Meinung zu sein, dass sich wahre Liebe über einen längeren Zeitraum entwickle. Eine magische Begegnung mit einem fremden Menschen, zu dem man sich auf eine gewisse Art und Weise aber direkt hingezogen fühlt, gebe es in ihren Augen aber trotzdem. Der Bachelor Bittere Erkenntnis nach Gespräch mit dem "Bachelor": "Das ist doch scheiße" Kritisch und nicht ganz eindeutig äußerte sich die Influencerin auf die Nachfrage, wie sie zu einer Fremdgeh-Beichte nach einem Jahr stehe. Generell sei sie der Meinung: "Wenn du fremdgehst, hab auch die Eier, es zu gestehen." Allerdings würden in dieser Hinsicht für sie mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Gibt es Reue? Erfährt man es von Dritten? Welche Beziehung führt man? Allgemein stelle sich ihrer Meinung nach aber die Frage: Wieso rückt der- oder diejenige jetzt erst mit der Sprache raus? Außerdem solle der Betrogene auch die Möglichkeit bekommen, sich zu entscheiden, ob die Beziehung überhaupt noch eine Zukunft haben würde.

Anna Russow: Dominic Stuckmann war der beste Bachelor aller Zeiten

Gemeinsam mit ihrem Herzblatt, Ex-Bachelor Dominik Stuckmann, pendelt Influencerin Anna Russow zwischen Frankfurt, Hamburg und Gran Canaria. © Screenshot Instagram/Anna Russow Auch vor der Frage "Was denkst du über Gender-Sprache?" wurde die ehemalige Lehrerin nicht verschont. Sie offenbarte, dass sie von dem Thema eher genervt gewesen sei. Vor allem in der Zeit, in der sie im öffentlichen Dienst gearbeitet habe. "Ich hab es gehasst", gab die Bachelor-Gewinnerin zu. Sie fände es okay, wenn Leute gendergerecht sprechen würden, und grundsätzlich solle man auch ein Bewusstsein dafür schaffen, in ihren Augen sei das Ganze häufig aber auch ziemlich überzogen. Mit dieser Meinung könnte die 34-Jährige bei dem ein oder anderen eventuell anecken. Anna scheint Menschen aber generell sowie nicht für irgendetwas beurteilen zu wollen. Auch nicht dafür, wen oder was er liebe. Ob schwul oder lesbisch, das wäre für sie kein Thema. Ihrer Meinung nach sollten alle einfach das tun, worauf sie Lust haben, solange dabei niemand zu Schaden komme. Als Anna dann gefragt wurde, was sie zur aktuellen Bachelor-Staffel sage, schien sie sehr überzeugt zu sein, dass ihrem Dominik als Bachelor sowieso keiner das Wasser reichen könne.