Sensationsfund bei "Bares für Rares": Verkäufer-Paar sahnt Gewinn von 19.900 Prozent ab!

Harald Meyer (l.) und Ursula Gorecki (2.v.l.) wollen bei "Bares für Rares" einen Schnapper vom Flohmarkt zu Geld machen.

Harald Meyer und Ursula Gorecki haben ein Silbertablett im Gepäck als sie das ZDF-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln betreten. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden noch nicht, welch kostbaren Schatz sie da eigentlich mit sich führen.

"Also ich mag diese dicken, fetten Platten, diese riesengroßen!", schwärmt Horst Lichter (62), als er das Objekt erblickt. Meyer erklärt dem Moderator, dass er das gute Stück vor Jahren für lumpige sieben Euro auf einem Flohmarkt gekauft habe.

Expertin Wendela Horz (55) prüft das Tablett anschließend auf Herz und Nieren. Gefertigt wurde es in Schwäbisch-Gemünd - bei den Gebrüdern Kühn. Eine sehr renommierte Firma, wie die 55-Jährige anmerkt. Als Zeitraum nennt sie die Mitte des 20. Jahrhunderts.

Leider entdeckt Horz auch einen sichtbaren Mangel. Die dazugehörige Glasplatte sei an einer Ausformung abgesplittert, was dazu geführt habe, dass an dieser Stelle das Tablett stark verkratzt ist. Ist der Wunschpreis des Paares von 1000 Euro damit vom Tisch?

Die Sachverständige und Lichter bekommen zunächst große Augen, als sie die Summe hören. Vor allem im Hinblick auf den Einkaufspreis. Doch es kommt noch besser: Horz korrigiert den Wert auf unfassbare 1400 bis 1500 Euro nach oben!