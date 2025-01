"Bares für Rares"-Kandidatin will nur 100 Euro, doch die Wahrheit ist eine ganz andere

Köln - Astrid von Günther hat einen Gegenstand mit zu " Bares für Rares " gebracht, über den sie kaum etwas weiß. Auch mit ihrem Wunschpreis liegt sie völlig daneben. Erst in der Expertise kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Horz legt jedoch noch ein weiteres Detail offen, und das hat für den Wert eine viel größere Bedeutung. "Es ist alles, also wirklich auch alles, aus Sterlingsilber gefertigt", betont die 55-Jährige. Als die Verkäuferin ihren Wunschpreis mit 100 Euro angibt, muss die Expertin schmunzeln.

Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch (52) sichert sich für 750 Euro den Zuschlag. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Überglücklich, aber auch mit entsprechend hohen Erwartungen entert die 78-Jährige kurz darauf den Verhandlungsraum. "Das ist außergewöhnlich und habe ich vorher noch nie gesehen!", platzt es sofort aus Wolfgang Pauritsch (52) heraus.

Der Österreicher bietet zunächst allerdings nur verhaltene 150 Euro für das Raucherset aus dem Jahr 1906. Als die Verkäuferin den Expertenpreis preisgibt, kommt neuer Schwung in die Sache. Plötzlich zeigen alle Händler ihr Interesse.

Innerhalb von Sekunden schießt die gebotene Summe auf 550 Euro in die Höhe. "Ja, das geht hier ratzfatz bei uns", staunt auch Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58). Bei 700 Euro scheint das Ziel erreicht. Doch von Günther will 50 Euro mehr.

Pauritsch stimmt der Forderung ohne große Einwände zu. "Unglaublich, diese Sendung! Ich muss zugeben, ich habe so ein Teil noch nie gesehen!", jubelt der 58-Jährige. Und auch die Verkäuferin tritt glücklich die Heimreise an. Sie hat mehr als den siebenfachen Wunschpreis in der Tasche.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.