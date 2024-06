"Bares für Rares"-Debakel: Händler geben trotz Top-Expertise kein einziges Gebot ab!

Köln - Nostalgie pur bei " Bares für Rares ": In der ZDF-Show steht ein altes Moped der Marke Simson zum Verkauf. Die Expertise ist vielversprechend, doch ahnungslose Händler sorgen für ein Debakel!

Gegründet wurde die Firma von zwei jüdischen Brüdern in Thüringen . Das Modell gilt als Vorläufer der berühmten "Schwalbe (KR51)" und wurde zwischen 1958 und 1964 gebaut. Nur etwa 160.000 Stück wurden produziert.

Experte Sven Deutschmanek (47) ist von der Simson KR50 ebenso fasziniert wie Lichter. Immerhin handelt es sich bei dem Kleinkraftrad in Roller-Optik um ein Original. Den Echtheitsnachweis liefert die mitgebrachte Erstzulassung aus dem Jahr 1961.

Als Moderator Horst Lichter das Gefährt in den heiligen Hallen des Pulheimer Walzwerks erblickt, ist er sofort hellauf begeistert. "Ich werd verrückt!", juchzt der Oldtimer-Fan. "Eine sehr schöne Simson."

Im Händlerraum kommt es zum Super-GAU: Händler Fabian Kahl (32) und seine Kollegen geben kein einziges Gebot ab. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum ist es dann aber schnell vorbei mit der Glückseligkeit. Daniel Meyer springt sofort mit Anlauf ins Fettnäpfchen. "Eine perfekte Schwalbe", gibt sich der 51-Jährige kennerhaft, nur um sofort von Richter senior korrigiert zu werden.

Auch Fabian Kahl (32) ist völlig ahnungslos. "Da bin ich nicht wirklich bewandert", gibt der Kult-Händler immerhin zu. Ohnehin habe er mit Fahrzeugen bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Meyer räumt daraufhin im Namen aller ein: "Vielleicht sind wir die Falschen! Das sag ich sonst nie."

Zwar gefällt allen Händlern die KR50 richtig gut, auf ein Gebot warten Vater und Sohn an diesem Tag aber vergebens. Was für ein bitteres Debakel nach der vielversprechenden Expertise. Leider wurde den beiden am Ende die völlige Ahnungslosigkeit der Menschen hinter dem Tresen zum Verhängnis.

Elisabeth "Lisa" Nüdling (44) macht den Richters zum Abschied noch etwas Mut. Sie sagt: "Das ist ja wirklich ein Sammlerstück. Das muss einen faszinieren. Und da gibt es natürlich auch die Sammler, die sagen: Genau das Schätzchen fehlt mir noch."

Gerd-Roland und Mathias zeigen sich im abschließenden Interview enttäuscht, dass die sicher geglaubte Verhandlung gar nicht erst stattfand, bedankten sich aber dennoch höflich für die Erfahrung. Die Simson kehrt in ihre Heimat zurück.