"Bares für Rares": Als Händler ihn verspotten, packt Verkäufer seine Sachen und geht!

Verkäufer Nevzat Karadeli (r.) aus Mülheim an der Ruhr möchte bei "Bares für Rares" ein frühes Gemälde von Otmar Alt zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nevzat Karadeli aus Mülheim an der Ruhr hat in einer älteren Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow ein selbst gekauftes Gemälde von Otmar Alt mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht.

Im Gespräch mit Horst Lichter (62) verrät der Studio-Gast, dass er sich das Kunstwerk für 200 Euro einst selbst gekauft habe, "weil das anders war als die anderen Bilder" des deutschen Künstlers.

"Oh Gott", entfährt es dem Moderator beim Anblick der unspektakulären "Buntstiftmalerei", die darüber hinaus auch noch auf einem herausgerissenen Spiralblock-Papier daherkommt. Statt in den Galerien dieser Welt hätte er das Werk eher im Zimmer eines seiner Enkelkinder vermutet.

Ein beigefügtes Zertifikat beziffert den Wert der Kritzelei tatsächlich auf satte 1000 Euro. Entstanden ist das Werk im Jahr 1966. Es gilt als eines der ersten Bilder, die Otmar Alt nach dem Ende seines Studiums angefertigt hat.

Was den Wert des Objekts angeht, da hat Expertin Bianca Berding allerdings schlechte Nachrichten für Karadeli. "Das kann ich jetzt nicht so bestätigen", tritt die 47-Jährige sogleich mit voller Wucht auf die Euphoriebremse.