"Bares für Rares": Als Verkäuferin mehr Geld fordert, müssen Händler lachen - Abbruch!

Köln - Selten lagen die Experten-Einschätzung und die Meinung der Händler bei " Bares für Rares " so weit auseinander wie in einer aktuellen Folge. Für die Verkäuferin hat das fatale Folgen - sie erlebt einen bitterbösen Absturz!

Expertin Heide Rezepa-Zabel (58) ist ganz begeistert von den Mitbringseln. Die Kunsthistorikerin datiert den Schmuck in die 1860er bis 1870er Jahre. Größter Hingucker sind die fünf großen Diamanten in Form der doppelten holländischen Rose.

Die 33-jährige Frankfurterin hat von ihrer Oma ein funkelndes Armband und zwei Ohrringe geerbt. Weil die gebürtige Iranerin in naher Zukunft promovieren möchte und dafür Geld benötigt, möchte sie die Erbstücke veräußern.

Schmuckstücke sind in der ZDF-Trödelshow wahrlich keine Seltenheit, doch das Set, welches Zahra Asgarimovahed am 13. November mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht hat, scheint besonders wertvoll zu sein.

Die fünf großen Diamanten auf dem Armband kommen zusammengerechnet auf einen Wert von 14 Karat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit reichlich Glücksgefühlen geht es für Zahra weiter in den Händlerraum. Hier nimmt ihr "Bares für Rares"-Besuch dann aber plötzlich eine unerwartete und vor allem bitterböse Wendung.

Wolfgang Pauritsch (51) startet mit 3000 Euro. Seine Kontrahenten zeigen sich zwar ebenfalls interessiert an den Schmuckstücken, dennoch steigt der Preis nur langsam. Bei 4800 Euro unterbricht Zahra den Bieter-Krampf.

"Um eure Zeit zu sparen, die Expertise war zwischen 14.000 und 16.000 Euro", merkt die 33-Jährige an und versucht so, neuen Esprit in die Verhandlungen zu bringen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Über diesen eklatanten Preisunterschied kann die vertretene Händler-Meute tatsächlich nur selbst lachen. Nachdem die Mundwinkel wieder zur Ernsthaftigkeit zurückgekehrt sind, stellt Pauritsch klar: "14.000 Euro werde ich heute nicht bieten!"

Seine Kollegen können ihm da nur beipflichten. Zwar erhöht der Österreicher sein Gebot noch einmal auf 6000 Euro, doch das lehnt Zahra ab. Somit kommt es trotz Hammer-Expertise zum Abbruch und die Iranerin verlässt mit null Euro das Studio.