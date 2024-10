"Bares für Rares"-Chaos: Moderator bricht die Regeln, weil sein Experte keine Ahnung hat!

Die Expertise gestaltet sich in der Folge schwierig. "Ich kann jetzt nicht die ganze Filmspule hier runterrollen", betont der Sachverständige. Immerhin war auf den ersten Bildern bereits der Titel "Mickey et Donald" von Walt Disney erkennbar.

Antiquitätenhändler Thorsden Schlößner (62) legt schlussendlich 1800 Euro für die alte Filmrolle auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Klartext heißt das: Deutschmanek hat eigentlich keine Ahnung. Weil Wunsch- und Schätzpreis aber weit auseinanderklaffen, wäre der Auftritt an dieser Stelle im Normalfall beendet gewesen. Doch Lichter schlussfolgert: "Es kann alles passieren!"

Aus diesem Grund pfeift der passionierte Schnauzbartträger kurzerhand auf das ansonsten so strenge und strikte Regelwerk der Sendung und übergibt seinen Gästen trotzdem die Händlerkarte. "Ausnahmsweise", wie der 62-Jährige betont.

Susanne Steiger (41) erkennt sofort das Potenzial der Filmrolle: "Ich finde das super spannend und total spekulativ. Das kann ja genauso gut 10.000 Euro bringen." Samantha und Klaus bekommen sofort große Augen.

Ganz so steil schießen die Gebote dann aber doch nicht in die Höhe. Am Ende sichert sich Thorsden Schlößner (62) den Zuschlag. Er zahlt 1800 Euro für Micky und Donald und freut sich: "Ich bin gespannt, was mich da erwartet, ich werde mir den sicherlich angucken."

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.