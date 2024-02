"Bares für Rares"-Deal scheint nur noch Formsache, plötzlich kommt es zum Abbruch!

Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (47) ist seit vielen Jahren als Experte bei "Bares für Rares" im Einsatz. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mechthild Wagner hat beim Besuch des Pulheimer Walzwerks ihre Tochter Laura zur Unterstützung mitgebracht. Wie sie im Gespräch mit Horst Lichter (62) verrät, fand ihr Mann die plüschigen Mitbringsel in einer Schachtel in seinem Elternhaus.

"Ich wünsche mir für die beiden, dass sie ein Zuhause finden, in dem sie geliebt und geschätzt werden", begründet die Mutter aus Bayern ihre Verkaufsabsicht. Sven Deutschmanek soll nun klären, wie viel die Stoff-Kameraden wert sind.

Dabei gerät vor allem die französische Bulldogge in den Fokus. Der 47-jährige Experte datiert die Herstellung in die 1930er-Jahre, was das Objekt zu einer ganz besonderen Rarität macht. Das "Bambi" hingegen stamme aus der Nachkriegszeit und sei deshalb nicht ganz so wertvoll.

Im asiatischen Raum würden Steiff-Hunde "extremst gesammelt", weiß Deutschmanek. Ein Bully im perfekten Zustand könne bis zu 1500 Euro einbringen. Da beide Tiere sichtbare Mängel aufweisen, taxiert er den Schätzpreis auf rund 470 Euro.

Dankend nehmen Mechthild und ihre Tochter anschließend die Händlerkarte von Horst Lichter entgegen, doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuße.