Expertise lässt bei "Bares für Rares"-Kandidatin alle Dämme brechen, Lichter greift ein

Köln - Bewegende Szenen bei " Bares für Rares ": Eine ältere Dame möchte in der ZDF-Show ein edles Schmuckstück veräußern. Plötzlich brechen bei ihr alle Dämme. Horst Lichter (62) muss eingreifen!

Das Schmuckstück bestehe aus Gold, Diamanten und Smaragden. Rein optisch mache es einen "neuwertigen" Eindruck. Die Herstellung datiert Horz um das Jahr 1870. Doch was ist das edle Teil wert? "2500 Euro", wenn es nach der Verkäuferin geht.

"Diese Brosche ist ungewöhnlich. Erstens, weil sie ungewöhnlich gut verarbeitet ist. Zweitens, weil eine ungewöhnlich gute Qualität an Steinen verarbeitet ist, für die Zeit, aus der sie stammt", stellt die gelernte Gemmologin klar.

Letztendlich geht die edle Brosche für 3550 Euro an Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch (52). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das freut mich sehr für meine Freundin", schluchzt die 69-Jährige. Daraufhin nimmt Lichter seinen Gast erst einmal kräftig in den Arm. "Och, komm mal her", sagt der frühere TV-Koch und drückt Cegla fest an sich. Dann übergibt er die Händlerkarte.

Schon als die potenziellen Käufer das funkelnde Schmuckstück aus der Ferne sehen, sind sie hellauf begeistert. Daniel Meyer (51) bezeichnet die Brosche als "Top-Stück". Wolfgang Pauritsch (52) bietet sofort 1500 Euro.

Auch Juwelierin Susanne Steiger (41) bekundet ihr Interesse und so klettert der Preis schnell auf über 3500 Euro. "Es ist etwas Außergewöhnliches und wir dürfen es als Unikat anbieten, das wird es nur einmal geben", betont Pauritsch.

Der Österreicher will das Schmuckstück unbedingt und behält am Ende tatsächlich auch die Oberhand. Endpreis: 3550 Euro! Damit kassiert Cegla über 1000 Euro mehr als ursprünglich erhofft. Entsprechend glücklich macht sich die 69-Jährige auf den Heimweg.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.