"Bares für Rares"-Expertin sorgt im Händlerraum für Ärger: Kandidaten brechen ab

Benjamin und sein Onkel Waldemar möchten ein Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Benjamin und sein Onkel Waldemar haben nicht nur ein Schmuckstück in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitgebracht, sondern das Duo hat auch einige Fragen im Gepäck.

"Wir würden gerne wissen, ob das Stück tatsächlich so selten ist, wie wir rausgefunden haben, ob es tatsächlich so kostbar ist und was man damit erzielen kann", verraten die beiden.

Und auch bei Moderator Horst Lichter (63) steigt die Neugier, worum es sich bei dem kleinen Goldanhänger der Kandidaten handelt. "Ich will's wissen", platzt es aus dem früheren TV-Koch heraus.

"Wir haben hier einen gelbgoldenen Sternkreiszeichen-Anhänger, und zwar aus dem Hause Cartier!", stellt die Sachverständige direkt fest.

Das könne sie anhand eines Stempels an der Öse beweisen. Zudem sei der Entwurf bekannt, es handele sich um 750er-Gold.