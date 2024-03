"Bares für Rares": Expertin sorgt mit Expertise für Schock bei Verkäufern

Köln - Nicht alle Verkäufer schaffen es bei " Bares für Rares " in den begehrten Händlerraum. Hoffnungen hatten sich auch Beatrice und Marita Käuffer gemacht, doch Moderator Horst Lichter (62) verwehrt dem Duo die Karte.

Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel sorgt bei "Bares für Rares" mit ihrer Expertise für einen Schock bei den Verkäufern. © ZDF/Frank Hempel

Aber was genau war geschehen? Voller Begeisterung sind die Verkäufer in das Pulheimer Walzwerk bei Köln angereist. Dort wollen sie sich von einem antiken Schmuckstück trennen, um anschließend mit der ganzen Familie in den Urlaub fahren zu können.

Dafür müssen Beatrice und Marita aber einen ordentlichen Erlös aus dem Geschäft herausschlagen, doch die beiden sind sich sehr sicher, dass dies passieren wird. Denn sie sind im Besitz eines Gutachtens, das dem Armband einen Wert von 22.500 DM attestiert. Deshalb hofft das Duo auf einen Erlös von rund 10.000 Euro.

Doch es kommt anders als erwartet für die beiden Verkäufer. Denn Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (58) muss ihnen einen rigorosen Strich durch die Rechnung machen.

Bei dem Gutachten, das Beatrice und Marita dabeihaben, handelt es sich nämlich um ein sogenanntes Zertifikat, welches lediglich Auskunft über den Wiederbeschaffungswert des Schmucks gibt, nicht wie angenommen über dessen Wert.