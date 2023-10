"Bares für Rares": Fabian Kahl zahlt 8500 Euro für "Tritt in den Hintern"

Köln - Ilse Schneck-Aksamovic will bei " Bares für Rares " das Geschenk eines längst verflossenen Liebhabers loswerden und kassiert am Ende richtig ab. Sogar der Expertisenpreis wird übertroffen!

Expertin Bianca Berding (46, l.), Moderator Horst Lichter (61) und Verkäuferin Ilse Schneck-Aksamovic haben sichtlich Spaß im TV-Studio. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Horst Lichter (61) das ungewöhnliche Mitbringsel der ehemaligen Boutique-Besitzerin erspäht, ist er zunächst verwundert. "Nee, was ist denn hier passiert?", fragt der ZDF-Moderator beim Anblick des mit Nägeln besetzten Fußballschuhs!

Es dauert allerdings nicht lange, da dämmert es dem früheren TV-Koch und er erkennt, dass es sich bei dem Objekt um das Werk eines berühmten Künstlers handeln muss. "Das ist der Herr Uecker!", vermutet Lichter und liegt damit goldrichtig.

Doch wie gelangte ausgerechnet Verkäuferin Ilse in den Besitz der kuriosen Fußbekleidung aus Gips, die ganz sicher nicht zum Kicken geeignet ist? "Das Kunstwerk hat mir vor etwas über 30 Jahren ein verschmähter Liebhaber geschenkt", erklärt sie.

Lichter lacht und scherzt: "Das war der Tritt in den Hintern!" Bislang fristete der Schuh ein trauriges Dasein als Staubfänger im Bücherschrank. Jetzt will sich Ilse endgültig von der Erinnerung an ihren Verflossenen trennen.

Expertin Bianca Berding (46) weiß mehr über den Treter und erklärt, dass das Kunstobjekt anlässlich der Europameisterschaft 1972 von Günther Uecker und Y. Fongi geschaffen wurde.