"Bares für Rares": Frecher Verkäufer nervt, Susanne Steiger lässt ihn brutal abblitzen!

In einer älteren Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow ist unter anderem auch Richard Ritter im Pulheimer Walzwerk zu Gast. Mitgebracht hat der Barkeeper eine Büste im Jugendstil. "Das ist die Heilige Susanna", behauptet er.

Die Händler sind von der Herangehensweise des Verkäufers völlig irritiert. Dennoch geht die Büste am Ende für 600 Euro über den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Weiter geht es in den Händlerraum. Dort bleibt Ritter auf zunehmend penetrante Weise bei seiner Story rund um "die Heilige Susanna" und ihrer vermeintlichen Ähnlichkeit zu Händlerin Steiger.

Bei Walter "Waldi" Lehnertz (56) beißt er damit aber auf Granit. "Willst du dich einschleimen oder was?", fragt der 56-Jährige in seiner gewohnt schroffen Art. Weil ihm das Jugendstil-Objekt aber gefällt, beteiligt auch er sich am folgenden Bietergefecht.

"Die kann jemand kaufen und zu Weihnachten der Susanne schenken", versucht der Verkäufer die Verhandlungen noch weiter anzukurbeln. Der Juwelierin ist das Geschwafel irgendwann zu viel. Sie gibt als Einzige in der Runde kein Gebot ab und lässt den frechen Gast damit eiskalt abblitzen.

Den Zuschlag erhält am Ende Thorsden Schlößner (62) für satte 600 Euro. Für Ritter ein äußerst lukrativer Deal. Immerhin hatte er für die Büste vor vielen Jahren gerade einmal zehn Ostmark bezahlt.