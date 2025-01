"Bares für Rares"-Gast rettet Objekt vor dem Müll und räumt absoluten Spitzenpreis ab!

Köln - Bei " Bares für Rares " stand in dieser Woche ein rund 200 Jahre altes Objekt zum Verkauf. Dafür, dass es eigentlich schon im Müll landen sollte, erzielt es in der ZDF-Show einen sensationellen Erlös!

Schulte-Goltz spricht von einem "wunderbar erhaltenen Unikat in Serie". Trotz des ziemlich zerfledderten Einbands attestiert der 51-Jährige einen sehr schönen historischen Zustand. Doch was ist die gedruckte Rarität tatsächlich wert?

Das Werk beinhaltet "die Abbildungen von allen Uniformen der preußischen Armee" und ist eine von König Friedrich Wilhelm III. in Auftrag gegebene Arbeit aus der Zeit um 1800. Der Besitzer hatte es vor rund 50 Jahren von seiner Oma geerbt.

Moderator Horst Lichter (63) kann die Begeisterung nicht teilen und merkt mit irritiertem Blick an: "Na ja, schönes Buch ... das ist doch kaputt!" Tatsächlich zeigt der Buchrücken deutliche Gebrauchsspuren, was angesichts des Alters aber kaum verwundert.

Berthold und sein Begleiter John haben einen antiken Schmöker mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, bei dessen Anblick Colmar Schulte-Goltz (51) sofort ins Schwärmen gerät: "Ein wunderschönes Buch", findet der Experte.

Der Zuschlag geht an Elke Velten-Tönnies (l.). Die 72-jährige Kölnerin gibt mit 1100 Euro am Ende das höchste Gebot ab. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Besitzer Berthold wünscht sich zehn Euro pro Seite, was einem Gesamtwert von 1400 Euro entspricht. Das deckt sich mit der Idee des Experten. Schulte-Goltz hält sogar bis zu 1600 Euro für möglich. Derlei Preise hat Lichter nicht erwartet: "Ich bin platt!"

Anschließend geht es für seine Gäste weiter in den Händlerraum. "Ich bin angetan. Das Buch hat Potenzial", platzt es sogleich aus Wolfgang Pauritsch (52) heraus, als er die Publikation erblickt. Trotzdem bietet der Österreicher erst nur lumpige 100 Euro.

Glücklicherweise schläft die Konkurrenz nicht. Auch alle anderen potenziellen Käufer haben Interesse an dem 200 Jahre alten Mitbringsel. Letztlich schießt der Preis noch bis 1100 Euro in die Höhe, dann ist Schluss. Der Zuschlag geht an Elke Velten-Tönnies (72).

"Ich bin überrascht, dass es so viel eingebracht hat", verrät Begleiter John nach dem Verlassen des Händlerraums und gesteht ganz nebenbei: "Ich hätte es ins Altpapier getan!" In der ZDF-Trödelshow ist das Buch definitiv besser aufgehoben.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.