Bares für Rares: Gebote stocken bei 50 Euro, ein Satz ändert alles!

"Unglaublich, dass es so was noch gibt", zeigt sich Lichter begeistert. Sein Experte lobt vor allem den guten Zustand des Erste-Hilfe-Sets, betont aber, dass nicht alle Materialien zeitlich zusammenpassen.

Händler Roman Runkel (62) legte 80 Euro für die abgelaufenen Verbands- und Wundheilungsmaterialien auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nach den Ausführungen von Kümmel ist sich der Show-Moderator sicher: "Absolut sammelnswert!" Dann folgt die entscheidende Frage an die Verkäufer: "Was wollt ihr dafür haben?"

Als Hommage an Walter "80-Euro-Waldi" Lehnertz (56) nennt Leona das Kultgebot des Kunsthändlers als Wunschpreis. Der Experte erklärt, dass ähnliche Sets bereits für rund 20 Euro zu haben seien, taxiert den Schätzpreis aber auch auf 50 bis 80 Euro.

Im nächsten Raum zeigen Wolfgang Pauritsch (51) und Roman Runkel (62) Interesse an der in die Jahre gekommenen Notfallversorgung. 30 Euro lautet das Startgebot des Österreichers. Runkel bietet 50. Damit scheint das Ende der Fahnenstange für Großmutters Erste-Hilfe-Set bereits erreicht zu sein.

Plötzlich fällt ein Satz, der die Verhandlungen noch einmal gewaltig ankurbelt. Leona erklärt: "Das Geld geht natürlich auch an meine Oma, und wir hatten geplant, davon was essen zu gehen oder was Schönes zu machen."

Pauritsch reagiert sofort: "Dann mach ich 60!" Sogar Julian Schmitz-Avila (37) schaltet sich jetzt mit ein: "Fürs Abendessen gebe ich gerne noch 70." Das letzte Wort hat Runkel. Der 62-Jährige bietet 80 Euro und erhält den Zuschlag.

Somit wird am Ende tatsächlich der Wunschpreis für das Objekt erreicht und Leonas Oma darf sich auf ein hoffentlich leckeres Abendessen freuen. Wer sich die ganze Folge vom 21. September noch einmal ansehen möchte, kann dies jederzeit in der ZDF-Mediathek tun.