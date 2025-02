Detail sorgt für Händler-Beben: "Bares für Rares"-Gast kassiert 21-fachen Kaufpreis!

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) schaut sich das Gemälde mit dem außergewöhnlichen Panoramaformat ganz genau an. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ein Detail fällt Horst Lichter (63) sofort ins Auge, als er das Gemälde, welches sein Besucher mit ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht hat, sieht. "Es ist ein Stück weit weg vom Quadrat", so sein Kommentar zu dem außergewöhnlichen Format.

Experte Colmar Schulte-Goltz erklärt ihm daraufhin, dass es sich in dem vorliegenden Fall um ein sogenanntes Panoramaformat handelt. Dieses sei in der Malerei tatsächlich nur äußerst "selten zu finden", wie der 51-Jährige betont.

Als Urheber identifiziert der Sachverständige den Künstler Vitus Staudacher. Entstanden sei das Werk in der Nähe von Freiburg. In der Zeitrechnung geht Schulte-Goltz bis in das Jahr 1898 zurück. Das Bild hat also schon einige Jahre auf dem Buckel.

Wie Bertsch in der Sendung preisgibt, fand er das Gemälde einst in einem Antiquitätenladen. Um es zu kaufen, musste er nur magere 70 Euro berappen. Allerdings sei das Werk so dreckig gewesen, dass er es nach dem Kauf erst einmal gereinigt hat. Doch was ist das gute Stück wert?

Der Verkäufer wünscht sich 500 Euro. Über die Summe kann Schulte-Goltz allerdings nur müde lächeln, denn es ist weitaus mehr drin. Der Experte hält aufgrund des Panoramaformats sogar 1200 bis 1400 Euro für möglich. Wow!