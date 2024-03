"Bares für Rares": Geschwisterpaar kann mit 13.000 Euro nichts anfangen und haut ab

Diesen Ring wollten die Geschwister Monika Schürmann und Andreas Schäffler bei "Bares für Rares" loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Goldschmiedin identifiziert den Mittelstein des Rings als Brillanten mit 2,11 Karat, allerdings hat sie an dessen Schliff etwas auszusetzen. Dieser sei nicht astrein, sodass sie den Ring auf "lediglich" 13.000 Euro schätzen kann.

Ganz zum Leidwesen des Geschwisterpaars, denn die beiden haben ihre eigene Expertise mitgebracht, die etwas ganz anderes besagt. "Mein Vater hat damals schon mal ein Angebot von 18.000 abgelehnt", verrät Schäffler und fügt etwas kryptisch hinzu: "Wir haben mal geguckt, was jetzt so der Marktpreis ist, der geht ja mal rauf und runter. Aber so in der Richtung war unser Indiz zumindest, was mal genannt wurde."

Daraus wird aber nichts, sodass Monika und Andreas eine Entscheidung treffen müssen. "Würdet ihr für 12.000 bis 13.000 Euro verkaufen? Oder sagt ihr: 'Nee, Hotti, das war nett, den Schnäuzer gesehen zu haben, aber wir nehmen den Ring mit und wir werden jemanden finden, der mehr bezahlt'?", fragt Horst.

Und die Antwort ist eindeutig: "Nein, für 13.000 Euro verkaufen wir nicht. Dann behalten wir ihn lieber in der Familie", lautet die Antwort der Geschwister, und so ziehen sie von dannen.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.