Affront bei "Bares für Rares": ZDF-Expertin bringt Kandidatin rüde zum Schweigen!

Für die vor den Kopf gestoßene Verkäuferin kommt es sogar noch dicker, denn ihr Wunschpreis von 1000 Euro erweist sich als utopisch. Die Objekte seien "häufig am Markt" zu finden, merkt die Expertin an. Mehr als 300 bis 400 Euro sind nicht drin. Autsch!

Weiter kommt Preußler mit der Weitergabe ihres Wissens nicht, denn Bianca Berding fährt ihr mit einem lauten "Pssst!" unsanft über den Mund. So rüde hat die Expertin in der ZDF-Sendung wohl nur selten jemanden zum Schweigen gebracht.

So ganz falsch liegt der 63-Jährige mit seiner Annahme nicht. Wie die Kandidatin ihm in der Folge erklärt, wurde das Geschirr von Designerin Heide Warlamis aus Wien entworfen. "Weil sie Porzellan herstellen wollte, hat sie damals eine Porzellan …"

Kerstin Preußler aus Odenthal ( NRW ) ist mit einem Tee-Service ins Pulheimer Walzwerk gekommen. "Also so eine Kaffeekanne hab ich ja im Leben noch nicht gesehen", zeigt sich Moderator Horst Lichter begeistert. "Ich würde mal sagen, das ist Kunst."

Antiquitätenhändler Daniel Meyer (51, l.) zahlt der Verkäuferin letztlich 420 Euro für ihre Objekte. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Vergraulen kann Berding die Besucherin mit dieser enttäuschenden Expertise aber nicht. "Ich habe mich innerlich sowieso schon davon verabschiedet", stellt Preußler klar. Ihr Glück im Händlerraum will die 62-Jährige auf jeden Fall versuchen.

In Gegenwart der potenziellen Käufer nimmt der Besuch der pharmazeutisch-technischen Assistentin kurz darauf immerhin doch noch eine halbwegs versöhnliche Wendung. Alle Personen im Raum zeigen lebhaftes Interesse an dem Porzellan.

Daniel Meyer (51) startet mit einem Gebot von 150 Euro in die Verhandlungen. Seine Kollegin Sarah Schreiber (38) ist sogar bereit, das Doppelte dafür auf den Tisch zu legen und wirft glatte 300 Euro in die Waagschale.

Bei 400 Euro wird es still im Saal. Preußler gibt zu, dass sie "mit etwas mehr gerechnet" habe, doch dann begeht sie einen Kardinalfehler und behauptet, auch mit dieser Summe zufrieden zu sein. Am Ende geht das Tee-Service für 420 Euro an Meyer.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.