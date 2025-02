Alle Händler von "Bares für Rares": Wie heißen die Händler?

Wer sind die Händler bei Bares für Rares? ► Welcher Händler ist neu dabei & wer ist bereits gestorben? Infos rund um die Händler und deren Geschäfte hier!

Von Marcel Nasser

Privates (wie bei Experten) auch rein?

Bei Experten nur Namen als Zwischenüberschrift - hier auch oder wie in Briefing mit "Bares für Rares: Name" oder "Name: Bares für Rares"? - Erst mal ohne BfR, weil sonst immer Anführungszeichen hin müssten

Sie feilschen zäh um den besten Preis für schicke und seltene Exponate: Die Rede ist von den "Bares für Rares"-Händlern. Neben wichtigen Fakten liefert TAG24 auch jede Menge kuriose Geschichten rund um "80-Euro-Waldi" und seine Show-Kollegen. Weitere Infos zur beliebten Unterhaltungsshow gibt's unter: Bares für Rares.

Alle Händler von "Bares für Rares"

Horst Lichter (M., vorn) arbeitet im TV mit verschiedenen "Bares für Rares"-Händlern zusammen. © ZDF/Frank W. Hempel Schmuck, Möbel, Kunstgegenstände und viele andere Dinge werden in der beliebten Sendung schnell mal zu Objekten der Begierde. Die folgenden 21 Händler wollen genau solche Exponate ergattern, um sich an ihrer Besonderheit zu erfreuen oder sie später mit Gewinn weiterzuverkaufen. Fabian Kahl

Susanne Steiger

Wolfgang Pauritsch

Dr. Elisabeth Nüdling

Walter Lehnertz

Julian Schmitz-Avila

Sarah Schreiber

Elke Velten-Tönnies

Esther Ollick

Markus Wildhagen

David Suppes

Christian Vechtel

Roman Runkel

Daniel Meyer

Thorsden Schlößner

Friedrich Häusser

Steve Mandel

Jos van Katwijk

Benjamin Leo Leo

Jan Cizek

Anaisio Guedes Bares für Rares Wahnsinn bei "Bares für Rares": Sperrmüllfund sorgt für Mega-Preis Wo haben die jeweiligen "Bares für Rares"-Händler eigentlich ihr eigenes Geschäft? Seit wann sind sie Teil der Show und was sollte man noch über sie wissen? Die Antworten gibt's im Folgenden.

Fabian Kahl

Fabian Kahl gehört zu den bekanntesten "Bares für Rares"-Händlern. © Fotomontage: ZDF/Alex Jade, TAG24/CB Name: Fabian Kahl Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Schloss Brandenstein (Thüringen) Bares für Rares Händler-Eklat bei "Bares für Rares": ZDF-Gast wird für skurriles Objekt übel angegangen! Seit wann bei Bares für Rares: 2013 Geschätztes Vermögen: etwa 1,5 Millionen Euro Bemerkenswerter Erwerb: Der beliebte "Bares für Rares"-Händler kaufte 2023 zwei Teller für stolze 36.000 Euro. Jene Exponate, von denen sich zwei Verkäuferinnen etwa 80 Euro erhofften, stellten sich als besondere Sévres-Teller heraus, die für den früheren französischen König Ludwig XVII. hergestellt wurden.

Funfacts: Fabian Kahl hat ein eigenes Theaterstück geschrieben und eine Ausbildung zum Safari-Guide abgeschlossen.

Susanne Steiger

Susanne Steiger schnappte sich das zweitteuerste jemals verkaufte Objekt bei "Bares für Rares". © Fotomontage: ZDF/Alexandra Evang, TAG24/CB Name: Susanne Steiger Art von Händler: Schmuckhändlerin Orte der eigenen Geschäfte: Kerpen und Bornheim (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2014 Geschätztes Vermögen: circa 2,5 Millionen Euro Bemerkenswerter Erwerb: Steiger kaufte 2019 ein Reliquienkreuz mit Holzsplittern des Kreuzes Jesu Christi für 42.000 Euro - das zweitteuerste, verkaufte Exponat bei "Bares für Rares".

Funfact: Die Bares-für-Rares-Händlerin und ihr Kunstagent stießen 2016 in einem privaten Haushalt auf ein Gemälde, das zuvor als verschwunden galt. Bei einer späteren Auktion fand die "Tulpe Sommerschön" von Maler Balthasar van der Ast für 785.000 Euro einen neuen Besitzer.

Wolfgang Pauritsch

Wolfgang Pauritsch ist seit 2013 in der TV-Show "Bares für Rares" zu sehen. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, TAG24CB Name: Wolfgang Pauritsch Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler, Auktionator Ort des eigenen Geschäfts: Oberstaufen im Allgäu (Bayern) Seit wann bei Bares für Rares: 2013 Geschätztes Vermögen: mehrere Millionen Euro Bemerkenswerter Erwerb: Wolfgang Pauritsch legte bei Bares für Rares 35.000 Euro auf den Tisch, um sich einen Oldtimer zu sichern - viertteuerster Verkauf der Sendung!

Funfact: Wolfgang Pauritschs Weg zum beliebten Händler wurde quasi per Zufall geebnet. Während er als Wachmann in einem Münchener Auktionshaus Dienst hatte, sprang er total spontan für einen erkrankten Auktionator ein. Er machte seine Sache so gut, dass er prompt eingestellt wurde.

Dr. Elisabeth Nüdling

Auch Dr. Elisabeth Nüdling will bei "Bares für Rares" wertvolle Exponate ergattern. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB Name: Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling Art von Händler: Schmuckhändlerin, Kunsthistorikerin Ort des eigenen Geschäft: Fulda (Hessen) Seit wann bei Bares für Rares: 2017 Kurioser Erwerb: Die "Bares für Rares"-Händlerin ergatterte zwei Ringe im Wert von etwa 2600 bis 2900 Euro für eine deutlich höhere Summe. Sie zahlte 3600 Euro. Das Kuriose: Ihr erstes Gebot lag mit 3000 Euro schon extrem hoch. Damit sorgte sie bei den anderen Händlern für Entsetzen, weil derart hohe Einstiegsgebote eigentlich ein No-Go sind. Wissenswertes: Nüdling promovierte im Jahr 2007 mit einer Arbeit über den Maler Carl Robert Kummer.

Walter Lehnertz

"Bares für Rares"-Händler Walter "Waldi" Lehnertz ist für ein spezielles Startangebot bekannt. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB

Name: Walter "Waldi" Lehnertz Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Krekel in der Eifel (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2013 Funfact : Walter Lehnertz wird auch "80-Euro-Waldi" genannt, weil er sehr oft mit einem 80-Euro-Gebot einsteigt - auch wenn Exponate deutlich mehr wert sind und die Summe quasi nur ein Spaßangebot darstellt.

Julian Schmitz-Avila

Zum "Bares für Rares"-Händlerteam gehört seit 2015 auch Julian Schmitz-Avila. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB

Name: Julian Schmitz-Avila Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler, Möbel Ort des eigenen Geschäfts: Bad Breisig (Rheinland-Pfalz) Seit wann bei Bares für Rares: 2015 Bemerkenswerter Erwerb: Julian Schmitz-Avila legte für einen luxuriösen Sportwagen stolze 60.000 Euro auf den Tisch und machte einen Jaguar E Type Coupé damit zum teuersten Exponat aller Zeiten bei Bares für Rares. Funfact: Der bekannte Fernsehkoch Max Strohe ist der Halbbruder von Julian Schmitz-Avila.

Sarah Schreiber

Händlerin Sarah Schreiber mischt seit 2022 bei "Bares für Rares" mit. © Fotomontage: ZDF/Sven Bittner, TAG24/CB

Name: Sarah Schreiber Art von Händler: Auktionatorin, Orientteppiche Ort des eigenen Geschäfts: Niedernhausen (Hessen) Seit wann bei Bares für Rares: 2022

Elke Velten-Tönnies

Elke Velten-Tönnies erlangte als Händlerin bei "Bares für Rares" größere Bekanntheit. © Fotomontage: ZDF/Alexandra Jäde, TAG24/CB

Name: Elke Velten-Tönnies Art von Händler: Schmuckhändlerin Ort des eigenen Geschäfts: Bonn (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2016

Esther Ollick - überhaupt noch dabei?

Händlerin Esther Ollick hat in Nordrhein-Westfalen einen eigenen Laden. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, TAG24CB

!!! steht bei ZDF gar nicht unter den Händlern - Mail mit Nachfrage ist raus, Mail an Esther Ollick auch noch geschrieben Name: Esther Ollick Art von Händler: Händlerin für Vintage-Objekte Ort des eigenen Geschäfts: Velbert-Neviges (Nordrhein-Westfalen, geschlossen seit Dezember 2024), neues Geschäft - nur für Workshops in Düsseldorf-Gerresheim ab März 2025 Seit wann bei Bares für Rares: 2017

Markus Wildhagen

"Bares für Rares"-Händler Markus Wildhagen weiß, wie man alten Objekten neues Leben einhaucht. © Fotomontage: David Young/dpa, TAG24/CB

Name: Markus Wildhagen Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2017 Funfact: Markus Wildhagen kaufte einst ein altes Paar Skier aus Holz für 70 Euro. Anstatt die Skier für den geschätzten Wert von 120 bis 140 Euro weiterzuverkaufen, nutzte er sie anders. Gemeinsam mit anderen Skiern, weiterem Holz, einer Glasplatte und etwas Lack wurde aus dem alten Paar ein nagelneuer Tisch, der für 1450 Euro angeboten wurden.



David Suppes

"Bares für Rares"-Händler David Suppes ist seit 2019 Teil der TV-Show. © Fotomontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB

Name: David Suppes Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des Familiengeschäfts: Wiesbaden (Hessen) Seit wann bei Bares für Rares: 2019

Christian Vechtel

Christian Vechtel ist seit 2018 Teil des "Bares für Rares"-Händlerteams. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB Name: Christian Vechtel Art von Händler: Antiquitätenhändler, Auktionator Ort des eigenen Geschäfts: Münster (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2018 Kurioser Erwerb: Selbst erfahrenen Händlern wie Christian Vechtel unterläuft mal ein kleiner Fehler. Da er von einem Emailleschild fasziniert war, startete er einst mit einem Gebot von 250 Euro - dem Wunschwert der Verkäufer. Er wollte sofort den Zuschlag erhalten, musste sich aber gegen einen anderen Händler durchsetzen und am Ende 310 Euro berappen. Da wäre ein übliches niedriges Einstiegsgebot wohl sinnvoller gewesen.



Roman Runkel

"Bares für Rares"-Händler Roman Runkel beschäftigt sich vor allem mit Kolonialwaren. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB Name: Roman Runkel Art von Händler: Händler von Kolonialwaren Ort des eigenen Geschäfts: Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz) Seit wann bei Bares für Rares: 2020 Lustigster Erwerb: Als Roman Runkel ein Schattenspiel für 500 Euro ergatterte, erlebten Zuschauer dank zweier "Bares für Rares"-Händler einen sehr lustigen Moment. Denn Runkel und Kollege Daniel Meyer fanden so großen Gefallen am Exponat, dass sie mitten in der Show anfingen, gemeinsam Schattentheater zu spielen.

Funfact: Roman Runkel besitzt Deutschlands größte öffentliche Sammlung historischer Dosen und Werbeschilder.

Daniel Meyer

Händler Daniel Meyer wurde gemeinsam mit Horst Lichter zu einer Quizshow eingeladen. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB

Name: Daniel Meyer Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler, Auktionator Ort des eigenen Geschäfts: Münster (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2014 Funfact: Daniel Meyer trat gemeinsam mit Horst Lichter in der Show "Wer weiss denn sowas?" auf (Sendung vom 15. November 2024).

Thorsden Schlößner

Thorsden Schlößner verzückte bei "Bares für Rares" mit einer schönen Geste. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB Name: Thorsden Schlößner Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler, Auktionator Ort des eigenen Geschäfts: Kreuzau (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2019 Bemerkenswerter Erwerb: "Bares für Rares"-Händler Thorsden Schlößner nahm einem Verkäufer namens Norbert sein spezielles Fahrrad für 150 Euro ab - so weit nichts Ungewöhnliches. Aber Norbert wollte das Geld nicht mitnehmen. Stattdessen packte er noch 150 Euro dazu und ließ Händlerin Susanne Steiger eine Notiz vorlesen: "Das geht ans Kinderhospiz" - eine schöne Aktion, für die es Applaus von den Händlern gab.

Friedrich Häusser

Seit 2015 gehört auch Friedrich Häusser zu den "Bares für Rares"-Händlern. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, TAG24/CB

Name: Friedrich Häusser Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) Seit wann bei Bares für Rares: 2015

Steve Mandel

Steffen "Steve" Mandel schnappte sich bei "Bares für Rares" schon ganz besondere Hingucker. © Fotomontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB Name: Steffen "Steve" Mandel Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Monschau (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2016 Lustigster Erwerb: Im August 2023 schnappte sich Steve Mandel ein Gemälde mit einer kleinen Tür, hinter der das Bild einer Magd während einer Klositzung wartete. Das von ihm als "Spaßbild" bezeichnete Exponat ließ er sich stolze 400 Euro kosten. Funfact: Der bekannte "Bares für Rares"-Händler macht in der nach ihm benannten "Steve-Mandel-Band" Rockmusik.

Jos van Katwijk

Jos van Katwijk ist ein Händler mit besonderem Markenzeichen. © Fotomontage: ZDF/Stefanie Jeske, TAG24/CB

Name: Jos van Katwijk Art von Händler: Kunst- und Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Overloon (Niederlande) Seit wann bei Bares für Rares: 2022 Funfact: Das Markenzeichen dieses "Bares für Rares"-Händlers ist sein "Lucky Dollar", den er immer dann aus seiner Brieftasche holt, wenn er sich ganz besonders stark über ein ergattertes Exponat freut.

Benjamin Leo Leo

Benjamin Leo Leo ist seit 2023 bei "Bares für Rares" zu sehen. © Fotomontage: Patrick Pleul/dpa, TAG24/CB

Name: Benjamin Leo Leo Art von Händler: Antiquitätenhändler Ort des eigenen Geschäfts: Köln (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2023 Kurioser Erwerb: Gleich seine erste Anschaffung bei "Bares für Rares" war etwas ganz Spezielles - ein kurioses Sportgerät von "Lawalu". Wer mehr Infos will, schaut es sich am besten einfach auf leoleovintage.de an.

Jan Cizek

Händler Jan Cizek hat dank "Bares für Rares" beruflich mit einer Bekannten zu tun. © Fotmontage: ZDF/Frank W. Hempel, TAG24/CB

Name: Jan Cizek Art von Händler: Händler von Vintage-Objekten und allem rund um Industriedesign Ort des eigenen Geschäfts: Köln (Nordrhein-Westfalen) Seit wann bei Bares für Rares: 2016 Funfact: Jan Cizek trifft bei "Bares für Rares" regelmäßig auf die Tochter seiner Geschäftspartnerin Anja Zerlett. Denn Jana arbeitet seit 2016 als Chefmaskenbildnerin der TV-Show.

Anaisio Guedes

Für Anaisio Guedes begann der Weg zum Händler schon in jungen Jahren. © Fotomontage: ZDF/Stefanie Jeske, TAG24/CB

Name: Anaisio Guedes Anaisio Guedes Art von Händler: Galerist Ort des eigenen Geschäfts: Hamburg Seit wann bei Bares für Rares: 2024 Funfact: Anaisio Guedes Weg zum "Bares für Rares"-Händler startete im Dschungel des Amazonas, in dem er groß geworden ist. Seine ersten Erfahrungen sammelte er als Händler auf den Straßen im brasilianischen Sao Paulo, wo er Schokolade verkaufte.

Wer ist der reichste Händler bei "Bares für Rares"?

Das genaue Vermögen der "Bares für Rares"-Händler ist nicht bekannt. Bei einigen von ihnen gibt es jedoch Schätzungen. Unter ihnen könnte Wolfgang Pauritsch mit einem geschätzten Vermögen von mehreren Millionen Euro der reichste Händler sein. Susanne dürfte mit etwa 2,5 Millionen auch weit oben auf dieser Liste stehen.

Welcher Händler ist bei "Bares für Rares" verstorben?

Bislang (Stand Februar 2025) ist kein früherer oder aktueller "Bares für Rares"-Händler gestorben. Im November 2024 tauchten im Netz allerdings Gerüchte über den vermeintlichen Tod von Händler Fabian Kahl auf. Die Behauptungen, die teilweise sogar in Videos verbreitet wurden, waren allesamt erfunden.

Was verdienen die Händler bei "Bares für Rares"?

Abgesehen von der Chance mit ersteigerten Exponaten später Gewinn zu machen, bekommen die Händler bei "Bares für Rares" noch eine finanzielle Aufwandsentschädigung für die Dreharbeiten, wie das ZDF auf Nachfrage mitteilte. Wollen Händler Objekte in der TV-Show ergattern, müssen sie diese übrigens aus eigener Tasche bezahlen. Das ZDF widersprach der Vermutung einiger Zuschauer, dass man den Händlern dafür Geld zur Verfügung stellen würde.

Wo sind die Geschäfte der Händler von "Bares für Rares"?

Die meisten eigenen Geschäfte von "Bares für Rares"-Händlern befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Wie viele Händler ihr Geschäft in welchem Bundesland haben, steht hier: Nordrhein-Westfalen: 11

Hessen: 3

Rheinland-Pfalz: 2

Thüringen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Hamburg: je 1 Jos van Katwijk ist der einzige Händler der Show, dessen eigner Laden nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden zu finden ist.

Welcher Händler von "Bares für Rares" ist pleite?

Ob einer der "Bares für Rares"-Händler oder eine der Händlerinnen wirklich als pleite bezeichnet werden kann, ist nicht bekannt. Man weiß allerdings, dass Händler Walter Lehnertz von 2010 bis 2016 Geschäftsführer eines Unternehmens war, das 2016 insolvent wurde. Weil er diese Insolvenz zu spät meldete, musste "80-Euro-Waldi" damals 1200 Euro Strafe zahlen.