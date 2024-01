"Bares für Rares"-Waldi sorgt für Aufsehen: Dieses Produkt verkauft er jetzt in seinem Shop

Dazu gebe es Kaffee in allen Varianten, den besten habe er aber im italienischen Venedig getrunken. "Das ist wirklich wahr, da kannst du trinken, wo du willst. In der letzten Spelunke oder auf dem Markusplatz, der Kaffee schmeckt immer geil", schwärmt der Antiquitäten-Händler.

Normalerweise nimmt der Antiquar in der ZDF-Trödelshow als Händler platz. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Doch worum genau geht es? "Ich habe mir die älteste Rösterei in Köln rausgesucht, die bauen Kaffees, fantastisch. Und ich kriege jetzt meine eigene Kreation. Da könnt ihr euch mal etwas Gutes tun", erklärt der 56-Jährige.

Aktuell habe er noch vier Kreationen, zwischen denen er sich entscheiden muss, aber Waldi habe auch schon einen Favoriten "Ich denke ich nehme den hier. Der ist so geil, das ist der beste Kaffee, den ich bis jetzt getrunken habe", so Lehnertz und nimmt einen Schluss aus seiner Tasse.

Der "Fachmann und Gourmet" wie er sich selber bezeichnet, rechne damit, dass es in der nächsten Woche losgehe "und dann haut Waldi den geilsten Kaffee ever never raus, jawohl", verspricht der "Bares für Rares"-Star, der in seinem Shop bereits Tassen, Wein oder auch T-Shirts verkauft.

Ab nächster Woche produziert Waldi, der sich selbst "wie Bolle" freue, dann auch Kaffee. Man darf gespannt sein, wie das Heißgetränk bei seinen Fans ankommt.