"Bares für Rares": Horst Lichter gibt Verkäuferin einen Tipp, doch der geht nach hinten los!

Zudem erkennt der 55-Jährige auch sofort einen Markt für potenzielle Käufer: "Es gibt nicht nur Sammler von alten Möbeln, sondern auch jede Menge Sammler von Disney-Objekten", so der Experte.

Rund 25 Jahre lang verstaubte das Möbelstück auf dem Heuboden, ehe es am Mittwoch den Weg ins Pulheimer Walzwerk findet. Noch gehört das gute Stück Andrea aus Rüthi, doch das soll sich nach Möglichkeit schon bald ändern.

Antiquitätenhändler Steve Mandel (69, l.) testet die Funktionalität der Kommode und erkennt: "Für mich ist das nichts!" © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem letzten Tipp verabschiedet Lichter seinen Gast in den Händlerraum. "Wenn die Händler nicht in die Pötte kommen, kannst du ihnen ruhig einen dazwischenwerfen und sagen: 'So einer ist schon mal für 7000 weggegangen'", rät der Moderator.



Bei der potenziellen Käufer-Schar hält sich die Begeisterung in Grenzen. "Oh, Micky Maus", stöhnt Steve Mandel (69): "Für mich ist das nichts!" Das erste Gebot kommt von Wolfgang Pauritsch (51). Der Österreicher wirft 150 Euro in den Raum.

Kollege Fabian Kahl (32) erhöht schließlich auf 200 Euro, hat aber "keine Ahnung, wie viel so etwas wert ist". Dann geraten die Verhandlungen ins Stocken und Andrea zieht ihr vermeintliches Ass aus dem Ärmel. Hoffnungsvoll berichtet sie - wie von Lichter empfohlen - von dem 7000-Euro-Objekt.

Die Reaktion der Händler fällt jedoch anders aus als erhofft. "Für den Preis lagen aber Goldmünzen in der obersten Schublade", spottet Pauritsch. Immerhin bietet der 51-Jährige jetzt schon 500 Euro.

Am Ende erhält Kahl zu seiner eigenen Verwunderung den Zuschlag für immerhin noch 800 Euro. "Hätte ich nicht gedacht, dass ich das Teil jetzt erstehe. Das sind viele Mäuse für eine Maus", so der Kunsthändler.

"Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.