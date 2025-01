Sensation bei "Bares für Rares": Mega-Expertise bringt alle ins Schwitzen

Martin Reith (50) aus Würzburg möchte eine ganz besondere Rarität bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Martin Reith (50) aus Würzburg betritt bereits zum zweiten Mal in seinem Leben die heiligen Trödelhallen. Nachdem er einst mit einer goldenen Uhr in der Show zu Gast gewesen ist, hat er jetzt eine Goldmünze mitgebracht. "Die ist schon sehr lange in Familienbesitz und ich würde gerne mal darüber was erfahren", erklärt der Berufsschullehrer aus Franken.

"1648 ist darauf geprägt", erklärt der Kandidat Moderator Horst Lichter (62), der ganz ungläubig dreinblickt. "Na jetzt erzählst du mir aber einen."

"Sie kommt von meiner Mutter, die sie wiederum von ihrem Vater hat. Woher er die hatte, ist keinem in der Familie bekannt", holt der Franke aus.

Experte Albert Maier (75) ist sich dem Wert der Goldmünze direkt bewusst. "Ich bekomme schon schweißige Finger. Das ist eine Sensation hier."

Der Grund: Es handele sich um eine Zehn-Dukaten-Münze. Auf der einen Seite ist Ferdinand III. auf der anderen der Doppeladler für Österreich und Ungarn geprägt.