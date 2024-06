"Bares für Rares": Panne bei Anreise kostet Gast 14.500 Euro, dann wird's erst richtig frech!

Doch dann folgt der knallharte Dämpfer. Schulte-Goltz entdeckt deutliche Beschädigungen. Unter anderem sind zwei Blüten abgebrochen, was laut Verkäufer erst kurz zuvor auf der Anreise nach Köln passiert sei. "Ein Drama", meint Lichter.

Es ist unverkennbar: Das reichlich verzierte Gefäß mit gemalten Szenen im Stil des französischen Rokoko-Künstlers Antoine Watteau ist wahrlich ein seltenes Objekt: "Ich kenne so eine Vase nur ein einziges Mal aus einer Auktion", stellt der Experte klar.

Das Objekt sei "ein Spitzenstück der Porzellanmanufaktur in Meißen" und bestehe aus zwei Teilen: ein Tellerfuß und darüber die Vase selbst. Die Schwertermarke auf dem Boden verweist auf eine Herstellung um das Jahr 1860.

"Hier haben Sie einen auf dicke Hose gemacht", stellt der Moderator fest, als er das gute Stück zum ersten Mal sieht. Mehr Blümchen gehen nicht. "Die ist kaum zu überbieten an Prunk." Auch sein Experte Colmar Schulte-Goltz (50) ist begeistert.

Ralf Dadischeck (45) aus Hilst hat eine Vase mit in ZDF-Trödelshow gebracht, die er nie selbst zu Hause hatte aufstellen können. "Durch meine Kinder war die Gefahr zu groß, dass sie zu Bruch geht", erklärt der Verkäufer gegenüber Horst Lichter (62).

Für 5500 Euro erhält Susanne Steiger (41, l.) den Zuschlag. Walter "Wadi" Lehnertz (57) und Wolfgang Pauritsch (51, r.) haben das Nachsehen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Vorsichtig erkundigt sich der 62-Jährige nach dem Wunschpreis seines Kandidaten. "20.000 Euro", posaunt Dadischeck heraus, immerhin sei die Vase einst für 55.000 D-Mark versichert worden. Lichter ist geschockt, doch was sagt sein Experte?

Aufgrund des miesen Zustands taxiert Schulte-Goltz den Wert des Erbstücks "nur" auf 6000 bis 7000 Euro. "Man wird wohl Tausende in die Restaurierung investieren müssen", so seine Begründung. Zähneknirschend nimmt der Verkäufer die Händlerkarte an.

Wolfgang Pauritsch (51) startet mit einem Gebot von 500 Euro. Das passt Ralf überhaupt nicht. "Wir sind hier nicht bei 600 Euro", merkt er frech an und verweist auf die Versicherungspolice in Höhe von 55.000 Euro. Die Händler lässt das kalt.

In kleinen Schritten geht es weiter. "Größere Schritte sind besser, da geht es schneller", stichelt der Show-Kandidat weiter. So richtig sympathisch macht ihn das nicht. Selbst bei 3000 Euro winkt er genervt ab und erklärt: "Wir dümpeln so dahin."

Mehr als 5500 Euro ist aber niemand bereit, für die defekte Vase auf den Tisch zu legen. Schweren Herzens und sichtlich unzufrieden willigt Dadischeck schließlich ein. Das Objekt geht an Juwelierin Susanne Steiger (41).