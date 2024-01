"Bares für Rares"-Verkäufer auf dem Abstellgleis, Händler-Wette überlagert alles

Carlos Borrell und Nadja Gruber aus Berlin wollen bei "Bares für Rares" einen schwarzen Raben verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Carlos Borrell und Nadja Gruber haben einen schwarzen Raben mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Dabei handelt es sich natürlich um kein echtes Tier, sondern um einen Zigarrenschneider, wie Horst Lichter (61) sofort richtig erkennt.

Wie die Verkäuferin aus Berlin gegenüber dem Moderator erklärt, haben ihre "Ersatzeltern" das gute Stück vor etwa 25 Jahren in Schweden auf einem Markt erstanden. Angaben zum Hersteller gibt es keine.

Experte Detlev Kümmel (55) vermutet die Entstehung des Objekts in den ersten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland, genauer gesagt in Thüringen. Der Vogel selbst bestehe aus schwarz lackiertem Eisen.

Für den Behälter, in den die vom Scheren-Schnabel abgeschnittenen Mundstücke der Zigarre fallen, wurde hingegen Messing verwendet. Carlos und Nadja wären bereits mit 50 Euro zufrieden. Kümmel hält sogar 100 bis 120 Euro für realistisch.