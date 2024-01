"Bares für Rares": Als Verkäufer die Wahrheit erfährt, bricht er die Show sofort ab!

Köln - Seinen Besuch bei " Bares für Rares " hat sich Wolfhard Ristau definitiv anders vorgestellt. Noch bevor es für ihn in den Händlerraum geht, kommt es zum Abbruch!

Wolfhard Ristau (r.) hat ein legendäres Album von den Beatles zu "Bares für Rares" mitgebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Hier geht es um die Beatles", erkennt Horst Lichter (62) sofort. Sein Gast aus Bohmte in Niedersachsen will in einer älteren Folge der ZDF-Trödelshow ein echtes Sammlerstück verkaufen: ein Album der Pilzköpfe.

Bei dem Objekt handelt es sich um das sogenannte "Weiße Album" der britischen Band. Detlev Kümmel (55) erklärt die Hintergründe. "Eigentlich heißt das Album 'The Beatles', doch da es ein weißes Cover ohne Schriftzüge hat, bekam es seinen eigenen Namen."

Weiter erklärt der Experte, dass die LP im Jahr 1968 auf den Markt gekommen sei. "Es war das erste Album unter ihrem eigenen Label." Verkäufer Ristau will auf den guten Zustand aufmerksam machen und betont: "Die Platte ist unbespielt!"

Der Niedersachse ist davon überzeugt, eine der ersten Pressungen des legendären Albums zu besitzen. Ein solches sei in den USA mal für 20.000 Dollar über den Tisch gegangen. Ristau wäre bereits mit bescheidenen 2000 Euro zufrieden.

Doch ist die Platte wirklich so viel wert? Experte Kümmel muss den Studio-Gast bitter enttäuschen. "Leider fehlt die Seriennummer", stellt der 55-Jährige klar. Damit seien die ersten 1000 Exemplare des Albums gekennzeichnet worden.