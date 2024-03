"Bares für Rares": Verkäufer pöbelt Experten an und wird von Lichter rausgeworfen!

Köln - Wer bei " Bares für Rares " einen Deal erzielen möchte, sollte eventuell eine gewisse Kompromissbereitschaft mitbringen. Mimt ein Verkäufer hingegen den sturen Bock, droht der schnelle Abgang - so wie in diesem Fall!

Experte Albert Maier (74) und "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (62) nehmen die antike Kaminuhr unter die Lupe. © Bildmontage: Screenshot/ZDF/Bares für Rares (2)

Als Michael Engel das Trödelshow-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln betritt, hat er eine eindrucksvolle Kaminuhr im Gepäck. Im Gespräch mit ZDF-Moderator Horst Lichter (62) offenbart er, dass es sich dabei um ein Erbstück handelt.

Das Objekt mit analoger Anzeige verfügt über zwei klassische Uhrzeiger und ein Ziffernblatt, das in den unterschiedlichsten Stilen arrangiert sein kann. Eine Kaminuhr wurde in früheren Zeiten direkt auf dem Kaminsims platziert, daher auch der Name.

Um den Wert des antiken Zeitmessers herauszufinden, übergibt Lichter das Wort an seinen Experten Albert Maier (74). Der Antiquitätenhändler spricht von einem "nicht mehr ganz perfekten Zustand" und verpasst dem Verkäufer damit den ersten Dämpfer.

Obwohl die Uhr aus dem 19. Jahrhundert stammt, seien solche Objekte nicht selten auf dem Markt zu finden. Noch-Besitzer Engel schwant Böses, denn auch diese Tatsache wirkt sich in der Regel negativ auf den Wert aus.

Der Kundenberater aus Troisdorf ist jedoch mit einer ganz genauen Preisvorstellung in die beliebte Nachmittagssendung gekommen. "500 Euro sind meine Schmerzgrenze", macht er Lichter und Maier deutlich.