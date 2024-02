"Bares für Rares": Ingrid erleichtert die Händler mit viel Charme um noch mehr Geld!

Das liegt vor allem an dem ungewöhnlichen Schliff in hexagonaler Form und der dunkelvioletten Farbe.

Ingrid hat in einer aktuellen Folge der Trödelshow ein funkelndes Ensemble, bestehend aus Armreif und Ring, mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht.

Juwelierin Elke Velten (71, l.) reißt sich die Schmuckstücke für 2100 Euro unter den Nagel. Ihr Kollege Julian Schmitz-Avila (37) geht leer aus. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Auch die Händler sind hellauf begeistert.

Elke Velten (71) erkennt sofort die "Handarbeit", ihr Kollege Daniel Meyer hebt den seltenen "Hexagonalschliff" hervor, weil er ganz genau weiß: "Den muss man anfertigen lassen!"

Der 50-jährige Antiquitätenhändler eröffnet die Verhandlungen mit einem Gebot von 1700 Euro. Damit ist der Wunschpreis schon jetzt pulverisiert, doch es kommt noch besser. Velten kontert und erhöht ohne Umschweife auf 2000 Euro.

"Was sagen Sie denn zu 2000?", will Julian Schmitz-Avila wissen. Ingrid hat inzwischen Blut geleckt und stellt die dreiste Gegenfrage: "Noch ein bisschen was drauf?" Der Händler hakt ungläubig nach: "Sind wir denn so weit von der Expertise weg?"

Humorig und ehrlich gibt die Verkäuferin zu: "Erreicht ist sie, aber mein Herz hängt noch so ein bisschen dran."

Die Händler sind amüsiert von so viel Ehrlichkeit. "Das haben Sie sehr charmant gesagt", findet Schmitz-Avila.

Und tatsächlich nehmen die Verhandlungen anschließend noch einmal Fahrt auf. Am Ende macht Velten den Deal. Die 71-jährige Juwelierin legt 2100 Euro für den Armreif auf den Tisch. Der Wunschpreis von Ingrid ist somit fast verdoppelt.