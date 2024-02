"Bares für Rares"-Verkäuferin lehnt fünfstellige Mega-Summe ab, Lichter wirft sie raus!

Köln - Ein funkelndes Objekt bringt bei " Bares für Rares " einen horrenden Schätzpreis ein. Doch die Verkäuferin will (noch) mehr. Horst Lichter (62) zeigt ihr rigoros den Ausgang!

Anna Najmi (60) aus Homburg will bei "Bares für Rares" einen alten Diamantring zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anna Najmi (60) aus Homburg hat in einer älteren Episode der ZDF-Show einen edlen Diamantring mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Einen Klunker in dieser imposanten Größe gab es im Rahmen der beliebten Sendung bis dato nur selten zu sehen.

Auch der Moderator ist sichtlich beeindruckt. "Mein Gott, das ist aber mal ein Stein", entfährt es dem passionierten Schnauzbartträger und Oldtimer-Fan, als er das Schmuckstück zum ersten Mal erspäht.

Die Verkäuferin bekam den Ring gegen "eine kleine Zuwendung" von einer Bekannten überreicht. Diese wiederum hatte ihn in den 1960er-Jahren von einem amerikanischen Soldaten erhalten. "Aus persönlichen Gründen wollte sie ihn nicht mehr", erklärt Najmi.

Expertin Wendela Horz nennt weitere Details. Das Objekt sei eine Goldschmiedearbeit in 750er-Gold und mit 25 Gramm sehr massiv. "Der Stein wiegt nach meinen Berechnungen circa drei Karat", so die 54-Jährige. Zudem ist der Ring ein Unikat.

Lichter stellt die obligatorische Frage nach dem Wunschpreis. "Das wären in der Tat 20.000 Euro", entgegnet ihm die Besitzerin selbstbewusst. "Alter Schwede", platzt es da nur aus dem ehemaligen TV-Koch heraus.