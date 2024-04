Mega-Reinfall bei "Bares für Rares": Ehepaar verkauft Objekt, muss aber Geld draufzahlen

Köln - Nicht immer wartet bei " Bares für Rares " der perfekte Deal: Ein Ehepaar aus Ulmen erlebt in der ZDF-Show gar einen beispiellosen Reinfall und hätte sein Objekt wohl besser in die Mülltonne geworfen!

"Der Hersteller ist sehr bekannt", erklärt Sven Deutschmanek (47). Der Wecker stamme aus der Schweizer Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre und sei in den 1960er Jahren produziert worden. Das Gehäuse sei vergoldet und in einem guten Zustand.

Stolze 400 Euro legten die Liclairs damals für die Instandsetzung auf den Tisch. "Ob sich das rentiert hat?", fragt sich auch der "Bares für Rares"-Moderator. Um das herauszufinden, übergibt Lichter das Wort an seinen Experten.

Regina und Werner Liclair haben einen alten Wecker mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht und hoffen nun auf ein gutes Geschäft. "Den habe ich als kleiner Junge geschenkt bekommen", erklärt der Besitzer im Gespräch mit Horst Lichter (62).

Der goldene Zeitmesser aus den 1960er Jahren wurde für 400 Euro repariert, ist aber höchsten 250 bis 350 Euro wert. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Angesichts des Gesamtwertes der Uhr hätte eine solche Rechnung an das Ehepaar gar nicht erst gestellt werden dürfen. Das neue Ziel heißt also: Schadensbegrenzung. Mit der Händlerkarte von Lichter geht es weiter in den nächsten Raum.

Als Susanne Steiger (41) den Betrag für die Reparatur sieht, ist sie entsetzt: "Man nennt das wirtschaftlichen Totalschaden", erklärt sie den Verkäufern. Die erfahrene Juwelierin sollte mit ihrer Einschätzung Recht behalten.

Ihr Kollege Daniel Meyer (50) ist mit 300 Euro der Höchstbietende - und erhält dafür den Zuschlag. Damit ist das Verlustgeschäft perfekt. Regina und Werner haben für ihr Objekt am Ende satte 100 Euro draufgezahlt. Besser wäre gewesen, sie hätten den Wecker einfach entsorgt.

Den Erlös in Höhe von 300 Euro möchte das Ehepaar in ein großes Familienessen investieren. "Und sollte noch etwas übrig bleiben, kommt der Rest in die Reisekasse."