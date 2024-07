Preis-Schock bei "Bares für Rares": Verkäuferin wird gleich zweimal heftig enttäuscht

Köln - Im Idealfall erzielen die Verkäufer bei " Bares für Rares " einen höheren Erlös für ihr Objekt, als sie im Vorfeld erwartet haben. In diesem Fall erlebte die Kandidatin allerdings gleich eine doppelt bittere Enttäuschung!

Johanna Eibinger aus Leonberg erhofft sich bei "Bares für Rares" einen Erlös von 2600 Euro für ihr Erbstück. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Johanna Eibinger aus Leonberg hat eine echte Kuriosität mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht, welche Horst Lichter (62) zunächst nicht einordnen kann: "Was hat der Hirsch da zu suchen?", fragt der ZDF-Moderator deshalb in Richtung des Experten.

Colmar Schulte-Goltz (51) hat sich näher mit dem originellen Tafelsilber beschäftigt und erklärt: "Der wird hier eingesteckt!" Somit steht der Herr des Waldes jetzt unter eine Palme. Die Fragezeichen in den Augen des früheren TV-Kochs bleiben.

Anschließend erfährt er von der Verkäuferin weitere Details zu den Hintergründen des Erbstücks. Johanna verrät: "Mein Vater hat's von seinem Vater bekommen, der im Krieg gefallen ist. Als Sicherheit, falls was passiert, dass er's tauschen kann."

Im Vorfeld hatte sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin bereits im Internet über den Wert ihrer Rarität schlaugemacht und dabei herausgefunden, dass der Hirsch unter einer Palme satte 2600 Euro wert sein soll.

Schulte-Goltz stuft das Objekt, welches er auf das Ende des 19. Jahrhundert datiert, zwar als "sehr schönes Stück" ein, doch die Hiobsbotschaft folgt auf dem Fuße: Es war kein Silber, sondern nur vernickelt. Maximal 450 Euro hält der Experte für realistisch. Autsch!