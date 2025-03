Bittere Wende für Verkäufer: "Bares für Rares"-Experte entlarvt billigen Schwindel!

Köln - Wertvolles Erbstück oder billiger Plunder? Bei " Bares für Rares " kommt stets die Wahrheit ans Licht. Auch für Torsten Peters läuft es in der ZDF-Trödelshow nicht ganz so wie erhofft!

Damit ist der Preiswunsch des Kandidaten von bis zu 1000 Euro schnell vom Tisch. Auch, weil der Sachverständige viele Beschädigungen und Korrosionsstellen an der Diana entdeckt. Maximal 500 bis 580 Euro seien drin.

Es gibt nur ein gewaltiges Problem: Eine Bronze ist es nicht! Schulte-Goltz klärt auf: "Die Arbeit an sich ist eine Plastik und diese Plastik besteht aus Gips." Das ganze Objekt sei mit Kupfer patiniert worden, sodass es aussehe wie Bronze.

Nach den Ausführungen des Experten steckt hinter der Statuette von Göttin Diana eine Arbeit des deutschen Künstlers Alois Mayer aus Füssen. Die Herstellung verortet er in eine Zeit "um 1900". Ganz schön alt also.

Der Verkäufer aus Kerpen hat eine beeindruckende Figur mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, die früher immer auf dem Kamin seines Großvaters gestanden hat, wie er im Gespräch mit Horst Lichter (63) ausplaudert.

Die Figur ist keine Bronze: Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58) erkennt den Schwindel sofort. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ein herber Rückschlag für den Verkäufer, der bisher fest davon ausgegangen war, eine wertvolle Rarität mitgebracht zu haben. Trotz des halbierten Wertes möchte Peters sein Glück im Händlerraum versuchen.

Die leise Hoffnung, dass die Händler vielleicht nicht merken, dass es sich um keine echte Bronze handelt, zerschlägt sich schnell. "Da stimmt irgendwas nicht", zeigt sich Walter "Waldi" Lehnertz (58) sofort skeptisch.

Ergänzend fügt er noch hinzu: "Wir wollen dich ja nicht enttäuschen, aber wir sind der Meinung, dass das mit Bronze nichts zu tun hat, das Ding." Der Studio-Gast bestätigt die Vermutung, beteuert aber: "Ich habe das nicht gewusst!"

Ohne Geld muss Peters an diesem Nachmittag aber nicht die Heimreise antreten. Zwar fallen die Gebote der potenziellen Läufer sehr sparsam aus. Am Ende gibt es aber trotzdem einen Deal. Für immerhin noch 300 Euro geht die Gips-Diana an Jos van Katwijk.

