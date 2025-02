Böse Klatsche bei "Bares für Rares": Winziger Strich bringt Kandidatin um 37.450 Euro!

Köln - Eine Verkäuferin ist bei " Bares für Rares " nur haarscharf an einer echten Sensation vorbeigeschrammt. Am Ende verhindert nur ein winziger Strich den absoluten Mega-Gewinn!

Elfriede aus München möchte bei "Bares für Rares" ein über 200 Jahre altes Öl-Gemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Elfriede hat ein Öl-Gemälde mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Dieses habe sie einst von einer Bekannten als Gegenleistung für Renovierungsarbeiten erhalten, wie die Münchnerin im Gespräch mit Horst Lichter (63) berichtet.

"Das guckt man nicht an und bricht vor Lachen in sich zusammen", sagt der Moderator über das düstere und kriegerische Motiv. Dargestellt ist ein Reiter während einer Szene im Napoleonischen Russlandfeldzug.

Eine Signatur auf der Bildrückseite soll belegen, dass die Malerei aus dem Pinsel von Théodore Géricault stammt, einem der wichtigsten Vertreter der französischen Romantik. Doch dem Experten sticht bei genauem Hinsehen ein Fehler ins Auge.

"Was mich massiv stört ist, dass der Name falsch geschrieben wurde", merkt Albert Maier (75) an. Statt Géricault steht dort Gèricault geschrieben. Horst Lichter legt den Finger in die Wunde und erklärt: "Der Name wurde erst später hinzugefügt!" Sein Spezi nickt.

Letztlich kann in der Sendung nicht geklärt werden, wer das Bild wirklich gemalt hat. Die Verwendung von Kupfer und der originale Holzrahmen deuten allerdings darauf hin, dass es um 1810 oder 1820 entstanden sein muss - also zu Lebzeiten Géricaults.