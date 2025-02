"Bares für Rares": Kandidat Michael Jordan in Geldnot, Ware aus Dresden soll ihm helfen

Köln - Michael Jordan in Geldnot? Wer hätte das gedacht! Allerdings ist es nicht die US-amerikanische Basketball-Legende selbst, die den Weg zu " Bares für Rares " gefunden hat, sondern sein Namensvetter aus Berlin .

Ursprünglich sei die Schüssel nämlich schwarz gewesen. In der irrtümlichen Annahme, es handele sich bei dem verwendeten Material um Zinn, nutzte Jordan eine grobe Paste und schrubbte die Legierung einfach weg.

Der 69-jährige Gastronom aus der Bundeshauptstadt ist mit einer Terrine in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist. Als Moderator Horst Lichter (63) und seine Expertin Wendela Horz (55) das Objekt erblicken, sind sie sich einig: "Die ist wunderschön!"

Auktionator und Kunsthändler Wolfgang Pauritsch (52, r.) sichert sich die Suppenschüssel am Ende für 2300 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Vom Tisch ist der Verkauf dadurch nicht. "Man kann das wieder in Ordnung bringen", beschwichtigt die Sachverständige. Ergänzend fügt sie noch hinzu: "Aber es wird viel Arbeit sein!" Bleibt die Frage: Was ist die Terrine in ihrem aktuellen Zustand wert?

Gefertigt wurde das gute Stück um das Jahr 1900 in Dresden - und zwar tatsächlich aus 800er-Silber. Jordan verlangt 1500 Euro für sein Geschirr, doch das kann Horz locker toppen. Sie hält sogar das Doppelte, also 3000 Euro, für möglich.

Im Händlerraum ist Wolfgang Pauritsch (52) sofort Feuer und Flamme für das Geschirr. Gleich sein erstes Gebot entspricht dem ursprünglichen Wunschpreis des Verkäufers. Doch den hat Jordan inzwischen klammheimlich angepasst.

Aufgrund der Hammer-Expertise fordert er von den potenziellen Käufern plötzlich satte 2400 Euro. Pauritsch möchte jedoch nicht mehr als 2200 Euro ausgeben. Am Ende einigen sich die Männer auf die goldene Mitte. Für 2300 Euro wechselt die Terrine schließlich den Besitzer. Ein hervorragender Deal!

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.